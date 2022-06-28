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G7 потребовали от Китая оказать давление на Россию

Обращение g7 к Китаю Фото: Instagram/g7
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США призвали Китай оказать давление на Россию с целью вывода войск из Украины, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита «Группы семи» (G7), который проходил в баварском замке Эльмау, передает РИА Новости.

Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она <...> прекратила военную агрессию и немедленно и безоговорочно вывела свои войска из Украины, — указано в документе.

Представители G7 также напомнили Китаю о недопустимости территориальных претензий в Южно-Китайском море и вмешательства в рыночные экономические процессы.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя на брифинге сообщения СМИ о планах НАТО назвать Китай «систематическим вызовом» в своей новой стратегической концепции, призвал Альянс отказаться от провокационных заявлений в отношении Пекина.

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ также заявил, что санкционное давление на Россию не поможет в решении конфликта с Украиной.

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