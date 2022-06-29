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«Пытались украсть»: фейк о пропавшем ребенке на границе рассылают в Казнете

фейковое сообщение о пропаже ребенка Фото: unsplash
Казахстанцы активно распространяют сообщение о пропавшем ребенке на границе Казахстана. Автор рассылки отмечает, что ребенка «пытались украсть, но испугались и оставили на таможне», сообщает Zakon.kz.

Эту информацию Stopfake.kz опровергли в МВД РК.

В регионах страны такого факта зарегистрировано не было. Это сообщение фейковое.Пресс-служба МВД РК

Также отмечено, что рассылка содержит в себе все признаки фейка: в тексте не указаны ни конкретная местность, ни номер, по которому следует обращаться тем, кто узнает ребенка по фото.

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