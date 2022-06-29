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Цены на газ для жителей Зайсанского района ВКО подниматься не будут – акимат

аким Фото: пресс-служба акимата ВКО
Проверку в отношении предприятия Tarbagatay Munay, инициированную акимом области Даниалом Ахметовым, Министерство энергетики РК начало несколько недель назад, передает Zakon.kz.

Напомним, жители Зайсанского района выразили свое возмущение после того, как компания объявила о том, что, если им запретят экспорт газа в КНР, она отключит от голубого топлива населенные пункты района. Ультиматумы, выдвигаемые Tarbagatay Munay, власти региона расценили, как шантаж. И вполне обоснованно обратились в Минэнерго, чтобы проверить, так ли ситуация обстоит на самом деле. До завершения проверки поставки газа в Китай были приостановлены.

акимат

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Сегодня уже можно озвучить результаты – был определен лимит газа для снабжения района даже с учетом подключения к системе новых населенных пунктов. Эта цифра составляет 325 млн кубометров, которых хватит на 10 лет бесперебойного снабжения. При этом объем экспорта – 70 млн.

акимат

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Вы должны продолжить разведку, соответственно, должны быть увеличены предполагаемые запасы. При этом население должно знать, что объемы, на которые они рассчитывают – 325 млн кубометров, остаются незыблемыми. Вот константа, о которой мы с вами говорили. Ели вы с этой платформой согласны, мы должны думать о конструктивном решениию этой задачи, – отметил на встрече с представителями Tarbagatay Munay глава региона Даниал Ахметов.

акимат

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Представители компании, в свою очередь, пояснили, что начали разработку месторождения нефти, и дополнительный газ позволит увеличить сроки обеспечения им Зайсанского района с 10 до 30 лет. А вырученные от экспорта средства пойдут как раз на эти цели. Они также отметили, что не будут поднимать цену на газ для жителей. В свою очередь аким области заверил, что все обязательства по дальнейшей газификации населенных пунктов в этом районе будут выполнены.

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Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
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