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В Актау развивают курортную зону «Теплый пляж»

Актау туризм развитие Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Актау реализуется второй этап развития курортной зоны «Теплый пляж». Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

Как отметил глава региона, по итогам первого квартала текущего года объем оказанных услуг в сфере туризма достиг 1,2 млрд тенге и вырос на 20%, количество посетителей составило около 55 тыс. туристов из зарубежья и регионов страны, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за первый квартал 2021 года – 52 383 человек).

В настоящее время в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева и при поддержке правительства продолжается второй этап реализации проектов по инфраструктурному развитию «Теплого пляжа» Актау.

туризм развитие

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В рамках второго этапа развития курортной зоны реализуются четыре крупных инвестиционных проекта и два проекта – местными инвесторами.

В результате планируется привлечение более 102 млрд тенге инвестиций с созданием свыше 350 новых рабочих мест.

Все эти проекты окажут положительный мультипликативный эффект на развитие экономики региона.

  1. Гольф-клуб. Гольф-отель Fairmont с виллами. Стоимость проекта – 59,5 млрд тенге.

  2. Торговые ряды Town Center. Стоимость проекта – 32,8 млрд тенге.

  3. Строительство комплекса вилл и апартаментов. Стоимость проекта – 2,8 млрд тенге.

  4. Строительство курортно-гостиничного комплекса Aqualina Resort. Стоимость проекта – 7 млрд тенге.

  5. Строительство Визит-центра в Тупкараганском районе (2-й этап). Объем инвестиций – 100 млн тенге.

  6. База отдыха «Фламинго Резорт». Cтоимость проекта – 500 млн тенге.

На сегодняшний день при поддержке правительства в неделю по международным и внутренним маршрутам вылетает 152 авиарейса по 27 направлениям, из них 61 рейс на 19 направлений – в страны дальнего и ближнего зарубежья.

туризм развитие

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В период с 2021 по 2022 год при поддержке правительства было восстановлено 20 рейсов в неделю по международным и внутренним направлениям.

С мая по июнь два раза в неделю запускаются новые международные авиарейсы по шести направлениям. А количество пассажиров, перевезенных железнодорожным транспортом, увеличилось на 42,4%.

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Анастасия Московчук
Актау Мангистауская область
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