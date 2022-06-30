Реванш Бублика – итоги третьего игрового дня Уимблдона

Уимблдон в самом разгаре, однако не все казахстанцы продолжают борьбу за главный трофей, сообщает Zakon.kz.

Александр Бублик вырвал победу у серба Душана Лайовича. Добавив в свою копилку еще 17 эйсов, казахстанец не дал возможности сопернику выиграть ни одного сета и завершил матч со счетом 7:6 (9:7), 6:2, 7:5. Стоит отметить, что это не первая встреча Бублика и Лайовича. Теннисисты уже встречались лицом к лицу на Australian Open 2021, где Александр уступил сербскому спортсмену.

Александр Недовесов в тандеме с Айсамом Куреши вышли во второй круг парного разряда. Матч австралийско-американского дуэта, Джеймса Дакворда и Маркоса Гирона, продлился чуть больше двух часов и завершился после четырех сетов. Уверенно взяв первую партию со счетом 6:3, Недовесов и Куреши отдали соперникам второй сет после тай-брейка 6:7, а затем разгромили Дакворда и Гирона в двух последующих партиях: 6:1, 6:2.

Казахстанец Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым не смог повторить успех своего соотечественника. Педро Мартинес (Испания) и Джон-Патрик Смит (США) не оставили соперникам ни единого шанса на победу. Матч завершился со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 4:6.

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