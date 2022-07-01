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Стали известны самые популярные имена в июне

популярные имена в июне Фото: Zakon.kz
Самые популярные имена мальчиков и девочек в июне 2022 года назвали в Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Так, для мальчиков в июне родители выбирали имена:

  • Алихан

  • Айсултан

  • Алдияр

  • Омар

  • Арсен

  • Али

  • Алан

  • Амир

  • Алинур

  • Мухаммед

  • Нурислам

  • Ибрагим

  • Ислам

Девочек называли:

  • Медина

  • Айлин

  • Айша

  • Асылым

  • Раяна

  • Аяла

  • Томирис

  • Амина

  • Сафия

  • Айым

  • Айзере

  • Айару

  • Мариям

  • Жасмин

  • Ясина

Между тем с января по апрель 2022 года в Казахстане родилось 127 тысяч малышей, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, – 137,4 тыс. детей.

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