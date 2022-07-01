Студентам-медикам резко подняли плату за обучение в Актау

Решение руководство вуза приняло еще 16 мая, а учащиеся узнали только во время каникул, передает Zakon.kz.

Как сообщает КТК, если раньше студенты платили 790 тыс., то с сентября сумма увеличится до одного миллиона тенге.

За такую сумму я могу легко отучиться за границей. Почему в Казахстане… образование должно быть доступным, а, наоборот, цены завышают? Где этот Новый Казахстан?! Я не понимаю! Это что, идет против политики нового президента?! Мы просим, чтобы снизили цену за обучение. Университет, он не в статусе международного или там национального университета. Студентка ЗКМУ им. М. Оспанова Ару Толеугали

Отмечается, что повышение цены за обучение коснулось только тех, кто учится на стоматолога и на врача общей практики. Для остальных специальностей цены остались прежними.

Учащиеся утверждают, что до этого на многое закрывали глаза, поскольку оплата их более-менее устраивала. Но теперь ситуация поменялась.

Сказали, что даже на общежитие, получается, поднимают на 20%. На общежитие, в котором нет условий! Там зимой мы ходим в куртках, летом – паримся. Там душ изо дня в день ломается, тараканы и все такое. Студент ЗКМУ им. М. Оспанова Алишер Турганбаев

В самом вузе заявили, что цены на обучение здесь одни из самых низких по Казахстану.

С учетом того, что в прошлом году формат обучения был онлайн, мы оплату за обучение не поднимали. Теперь все перешло в формат офлайн, и обучение мы подняли, но не установили какие-то запредельные цены. Допустим, если брать в разрезе других университетов, мы наиболее оптимальные. Проректор по клинической работе ЗКМУ им. М. Оспанова Надияр Мусин

В итоге проректор пригласил студентов на собрание 4 июля.

Кроме того, выяснилось, что учебное заведение работает пока без руководства. По приказу министра здравоохранения Совет директоров распущен. А когда наберут новый состав, неизвестно.