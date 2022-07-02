«КазМунайГаз» будет обучать юных жанаозенцев в лучших школах и колледжах страны

АО «Озенмунайгаз» при поддержке АО НК «КазМунайГаз» совместно с государственными органами в рамках социальной ответственности запускают проект «Жарқын болашақ» по обучению талантливых школьников Жанаозена в ведущих школах-интернатах и колледжах страны, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно, начиная с текущего года, до 1 тыс. молодых жанаозенцев получат уникальную возможность обучиться востребованным специальностям по разным направлениям – от углубленного изучения точных наук до развития творческих и спортивных талантов. Проект рассчитан до 2025 года. Таким образом, планируется обучить до 4 тыс. школьников.

Цель «Жарқын болашақ» – расширение доступа к получению качественного образования, повышение качества образования обучающихся, а также повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

В текущем году проект будет запущен по двум направлениям: академическая мобильность школьников и обучение в колледжах по востребованным специальностям. При этом для обучения в республиканских специализированных школах-интернатах планируется выделение государственных квот. А обучение в школах-интернатах на платной основе и колледжах будет обеспечено за счет национальной компании, в том числе покрываются стоимость обучения, проживания, проезд и другие затраты.

Школьники смогут пройти отбор и поступить на выбор в школы-интернаты и учреждения технического и профессионального образования (колледжи) в различных городах и регионах Казахстана, среди которых: школа-пансионат для одаренных детей IQanat High School of Burabay в Акмолинской области, высококвалифицированные школы-интернаты физико-математического направления в крупных городах РК, школы спортивного направления (школы олимпийского резерва), колледжи, модернизированные по программе «Жас маман» в крупных городах РК, колледжи сферы искусства и военные школы и колледжи «Жас Улан». Возраст приема в школы-интернаты и для поступления в колледжи регулируется внутренними правилами учебных заведений.

Фото: «КазМунайГаз»

При этом учебные заведения должны соответствовать всем необходимым требованиям, в их числе наличие благоустроенного общежития, объектов питания, медицинской службы, квалифицированной психолого-педагогической службы и т.д.

Для проведения предварительного отбора среди детей в Жанаозен будут приезжать специальные комиссии школ и колледжей-партнеров программы. Также планируются ярмарки образовательных учреждений, где школьники и их родители смогут ознакомиться с программами обучения.

Отметим, что список школ и колледжей, участвующих в программе, в дальнейшем будет расширяться. Также в планах проекта обеспечение выпускников колледжей трудоустройством в регионах.