Оспа обезьян: в каких странах буйствует вирус

Фото: pixabay

По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, количество заражений оспой обезьян растет с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день зарегистрировано 6106 случаев в 64 странах мира: Великобритания – 1235;

Германия – 1054;

Испания – 1196;

Франция – 498;

Португалия – 402;

США – 395;

Канада – 287;

Нидерланды – 257;

Италия – 192;

Бельгия – 117;

Швейцария – 83;

Бразилия – 37;

Израиль – 42;

Ирландия – 39;

Австрия – 37;

Дания – 18;

Гана – 18;

Норвегия – 17;

Австралия – 12;

Швеция – 28;

ОАЭ – 13;

Венгрия – 19;

Польша – 12;

Мексика – 11;

Румыния – 11;

Словения – 9;

Аргентина – 6;

Чили – 6;

Чехия – 8;

Уганда – 6;

Финляндия – 4;

Мальта – 4;

Бенин – 3;

Болгария – 3;

Колумбия – 3;

Греция – 3;

Исландия – 4;

Иран – 3;

Люксембург – 3;

Перу – 3;

Сомали – 3;

Латвия – 2;

ЮАР – 2;

Боливия – 1;

Каймановы острова – 1;

Хорватия – 1;

Эстония – 1;

Грузия – 1;

Гибралтар – 1;

Гаити – 1;

Ливан – 1;

Марокко – 1;

Пакистан – 1;

Парагвай – 1;

Пуэрто Рико – 1;

Сербия – 1;

Сингапур – 1;

Южная Корея – 1;

Судан – 1;

Тайвань – 1;

Турция – 1;

Уругвай – 1;

Венесуэла – 1;

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