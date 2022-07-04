Оспа обезьян: в каких странах буйствует вирус
На сегодняшний день зарегистрировано 6106 случаев в 64 странах мира:
Великобритания – 1235;
Германия – 1054;
Испания – 1196;
Франция – 498;
Португалия – 402;
США – 395;
Канада – 287;
Нидерланды – 257;
Италия – 192;
Бельгия – 117;
Швейцария – 83;
Бразилия – 37;
Израиль – 42;
Ирландия – 39;
Австрия – 37;
Дания – 18;
Гана – 18;
Норвегия – 17;
Австралия – 12;
Швеция – 28;
ОАЭ – 13;
Венгрия – 19;
Польша – 12;
Мексика – 11;
Румыния – 11;
Словения – 9;
Аргентина – 6;
Чили – 6;
Чехия – 8;
Уганда – 6;
Финляндия – 4;
Мальта – 4;
Бенин – 3;
Болгария – 3;
Колумбия – 3;
Греция – 3;
Исландия – 4;
Иран – 3;
Люксембург – 3;
Перу – 3;
Сомали – 3;
Латвия – 2;
ЮАР – 2;
Боливия – 1;
Каймановы острова – 1;
Хорватия – 1;
Эстония – 1;
Грузия – 1;
Гибралтар – 1;
Гаити – 1;
Ливан – 1;
Марокко – 1;
Пакистан – 1;
Парагвай – 1;
Пуэрто Рико – 1;
Сербия – 1;
Сингапур – 1;
Южная Корея – 1;
Судан – 1;
Тайвань – 1;
Турция – 1;
Уругвай – 1;
Венесуэла – 1;
Замбия – 1.
Ситуация в Казахстане
На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется, – сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.