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Оспа обезьян: в каких странах буйствует вирус

вирус Фото: pixabay
По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, количество заражений оспой обезьян растет с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день зарегистрировано 6106 случаев в 64 странах мира:

  • Великобритания – 1235;

  • Германия – 1054;

  • Испания – 1196;

  • Франция – 498;

  • Португалия – 402;

  • США – 395;

  • Канада – 287;

  • Нидерланды – 257;

  • Италия – 192;

  • Бельгия – 117;

  • Швейцария – 83;

  • Бразилия – 37;

  • Израиль – 42;

  • Ирландия – 39;

  • Австрия – 37;

  • Дания – 18;

  • Гана – 18;

  • Норвегия – 17;

  • Австралия – 12;

  • Швеция – 28;

  • ОАЭ – 13;

  • Венгрия – 19;

  • Польша – 12;

  • Мексика – 11;

  • Румыния – 11;

  • Словения – 9;

  • Аргентина – 6;

  • Чили – 6;

  • Чехия – 8;

  • Уганда – 6;

  • Финляндия – 4;

  • Мальта – 4;

  • Бенин – 3;

  • Болгария – 3;

  • Колумбия – 3;

  • Греция – 3;

  • Исландия – 4;

  • Иран – 3;

  • Люксембург – 3;

  • Перу – 3;

  • Сомали – 3;

  • Латвия – 2;

  • ЮАР – 2;

  • Боливия – 1;

  • Каймановы острова – 1;

  • Хорватия – 1;

  • Эстония – 1;

  • Грузия – 1;

  • Гибралтар – 1;

  • Гаити – 1;

  • Ливан – 1;

  • Марокко – 1;

  • Пакистан – 1;

  • Парагвай – 1;

  • Пуэрто Рико – 1;

  • Сербия – 1;

  • Сингапур – 1;

  • Южная Корея – 1;

  • Судан – 1;

  • Тайвань – 1;

  • Турция – 1;

  • Уругвай – 1;

  • Венесуэла – 1;

  • Замбия – 1.  

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Ситуация в Казахстане

На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции. Список неблагополучных стран постоянно обновляется, – сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

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