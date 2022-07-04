Диетолог назвал блюдо, которое поможет похудеть
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Благодаря супу человек может потреблять меньше калорий по сравнению со вторыми блюдами. При этом можно запросто остаться сытым, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Zakon.kz.
Без любого продукта можно прожить, но есть блюда, которые помогают жить лучше. Суп скорее относится к их числу. Суп сравнительно низкокалориен относительно вторых блюд. При этом он достаточно сытный. Когда человек включает в питание суп, у него калорийность питания снижается.Врач-диетолог Михаил Гинзбург
Суп полезен для желудочно-кишечного тракта, отметил специалист, пишет ura.ru.
Хорошо, когда вместе с пищей в организм поступает жидкость. Многие гастроэнтерологи и диетологи советуют пищу запивать. А суп и запивать не надо. Эта пища менее раздражающая желудок. Супы лучше перевариваются. Вариантов этих блюд огромное множество. Легко уйти в диетическое питание. Они могут быть крупяные, молочные, рыбные, мясные. Неслучайно все известные кухни мира имеют супы.Михаил Гинзбург
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