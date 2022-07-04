Диетолог назвал блюдо, которое поможет похудеть

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Благодаря супу человек может потреблять меньше калорий по сравнению со вторыми блюдами. При этом можно запросто остаться сытым, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Zakon.kz.

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