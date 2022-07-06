Умерла легенда Большого театра экс-балерина Алла Богуславская

Артистка, профессор и заслуженный деятель искусств России скончалась в возрасте 89 лет, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 4 июля Богуславскую с закрытой черепно-мозговой травмой положили в больницу в Москве. Женщина пыталась сбежать от родственников, но в подъезде упала и сильно ударилась головой.

Богуславская родилась 17 ноября 1932 года в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС по специальности «театровед». Работала в Большом театра с 1951 по 1974 год. С 1974 по 1987 год занималась преподаванием в Московском хореографическом училище, в 1987–1989 годах преподавала в ГИТИСе, с 1992 года – в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

Фото: bolshoi.ru

Балерина известна и как создатель первой программы по джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников – Гедиминас Таранда, Галина Степаненко, Геннадий Янин.