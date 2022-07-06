Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Умерла легенда Большого театра экс-балерина Алла Богуславская

балерина Фото: ТТЦ Останкино/Евгений Давыдов
Артистка, профессор и заслуженный деятель искусств России скончалась в возрасте 89 лет, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, 4 июля Богуславскую с закрытой черепно-мозговой травмой положили в больницу в Москве. Женщина пыталась сбежать от родственников, но в подъезде упала и сильно ударилась головой.

Богуславская родилась 17 ноября 1932 года в Москве. Окончила Московское хореографическое училище, а также ГИТИС по специальности «театровед». Работала в Большом театра с 1951 по 1974 год. С 1974 по 1987 год занималась преподаванием в Московском хореографическом училище, в 1987–1989 годах преподавала в ГИТИСе, с 1992 года – в Академии танца при Новом гуманитарном университете.

балерина

Фото: bolshoi.ru

Балерина известна и как создатель первой программы по джаз-танцу для высших хореографических учебных заведений. Среди ее учеников – Гедиминас Таранда, Галина Степаненко, Геннадий Янин.

Читайте также

Какие мероприятия пройдут 6 июля в Алматы

Almaty TV вошел в список обязательных телеканалов в Казахстане

Вдова Пьера Нарцисса подаст в суд на бойцовский промоушен

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астрология
Под защитой высших сил: эти Топ-3 знака зодиака боялась даже Ванга
магазин
Что происходит с сахаром в Нур-Султане
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
О переименовании Нур-Султана высказались в правительстве
работа гороскоп советы
Карьерный гороскоп: какую профессию выбрать каждому знаку зодиака
имя ребенок певица
«Удивили так удивили»: Макпал Исабекова назвала имя первенца
итоги торгов, рост курса валют к тенге
Курсы доллара и рубля снизились на торгах
древнее государство, древняя страна, мир
Топ-5 самых древних государств, сохранившихся до наших дней
скот
Главный санврач Алматинской области выпустил постановление на Курбан айт
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления