Куда пойти в выходные 9-10 июля

Есть немало интересных мест, куда можно пойти жителям и гостям Нур-Султана, Алматы и Шымкента в эти выходные. Афиша разноплановых событий – в подборке Zakon.kz.

Нур-Султан

Выставка «Клод Моне. Гений импрессионизма»

Фото: instagram.vystavki_nur_sultan

Отличная возможность познакомиться с шедеврами художника-импрессиониста Клода Моне. Самые знаменитые полотна мастера – «Впечатление. Восходящее солнце», «Водяные лилии» и «Ирисы в саду».

9 июля, с 10:00 до 19:00. Галерея Has Sanat. Вход: 1500-2200 тенге.

Шоу «Иллюзия обмана»

Фото: pexels

Это интерактивный концерт признанных иллюзионистов и фокусников. Гости шоу — не просто зрители, а участники представления.

9 июля, 17:00. Nomad City Hall. Вход: от 5500 тенге.

Турнир Dragon championship по дисциплине PUBG Mobile

Фото: pexels

16 лучших команд со всего Казахстана по PUBG mobile, принимающие участие в зарубежных турнирах и занимающие призовые места, будут бороться за титул чемпиона турнира. Призовой фонд составит 1 200 000 тенге.

10 июля, 11:00. Казмедиа Центр. Вход: от 2000 тенге.

Алматы

Персональная выставка Сауле Сулейменовой «Біз қарапайым халықпыз»

Фото: pexels

Выставка включает в себя работы в технике «целлофановой живописи», в том числе серии «Қандастар», «Синьцзянская чистка», а также монументальное полотно «Небо над Алматы. Қанды қантар».

9, 10 июля, с 10:00 до 21:00. Дом на Барибаева 36. Вход: свободный.

Вечер контрабандной поэзии

На вечере прозвучат стихотворения, написанные поэтами России, Казахстана, Беларуси в течение последних нескольких месяцев. Тексты отражают нынешнюю мировую повестку.

Вы услышите авторов: Андрей Родионов, Таня Скарынкина, Дмитрий Данилов, Ербол Жумагул, Дана Сидерос, Федор Сваровский, Самрат Иржасов, Аля Кудряшева, Инга Кузнецова, Ася Анистратенко, Женя Беркович, Влад Гагин, Алексей Олейников

9 июля, 20:00. Летняя площадка театра ARTиШОК. Вход: свободный.

Музыкальный вечер «Инструментальные саундтреки»

Фото: pixabay

Гостей ждет элегантное и фееричное погружение в музыку Эйнауди, Мориконе, Маринелли.

10 июля, 20:30. Музкафе. Вход: 3000 тенге.

Шымкент

Премьера оперы Джоаккино Россини «Золушка»

Фото: pexels

Постановщики: дирижер и пианист из США Темиржан Ержанов, режиссер из Италии Алла Симонишвили.

В главных партиях выступят: Гульжан Раскалиева, Дамир Садуакасов, Айбек Канатбек, Нематилло Зкруллаев, Айдос Иманжаппаров, Алексей Скибин, Маргарита Кин, Гаухар Ахетова, Оразгуль Даулетова.

9, 10 июля, 17:00. Шымкентский городской театр оперы и балета. Вход: от 2000 до 5000 тенге.

Кинотеатр Go-kino под открытым небом

Фото: pexels

Зрители увидят знаменитые кинокартины, расположившись на удобных местах под открытым небом.

9 июля, 21:00 — «Этот неловкий момент»;

10 июля, 10:00 — «Проект Адам».

ул. Торекулова, 69. Вход: 1500 тенге.

Беговые тренировки в дендропарке

Фото: pexels

Пробежать можно определенную дистанцию: 2 км, 5 км, 10 км и т.д. После пробежки проходят тренировка, планка и турник. Далее проводится практика гвоздестояния.

9 июля, 6:00; 10 июля, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный. Оплата только за вход на территорию парка.