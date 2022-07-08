Куда пойти в выходные 9-10 июля
Нур-Султан
Выставка «Клод Моне. Гений импрессионизма»
Фото: instagram.vystavki_nur_sultan
9 июля, с 10:00 до 19:00. Галерея Has Sanat. Вход: 1500-2200 тенге.
Шоу «Иллюзия обмана»
Фото: pexels
Это интерактивный концерт признанных иллюзионистов и фокусников. Гости шоу — не просто зрители, а участники представления.
9 июля, 17:00. Nomad City Hall. Вход: от 5500 тенге.
Турнир Dragon championship по дисциплине PUBG Mobile
Фото: pexels
16 лучших команд со всего Казахстана по PUBG mobile, принимающие участие в зарубежных турнирах и занимающие призовые места, будут бороться за титул чемпиона турнира. Призовой фонд составит 1 200 000 тенге.
10 июля, 11:00. Казмедиа Центр. Вход: от 2000 тенге.
Алматы
Персональная выставка Сауле Сулейменовой «Біз қарапайым халықпыз»
Фото: pexels
Выставка включает в себя работы в технике «целлофановой живописи», в том числе серии «Қандастар», «Синьцзянская чистка», а также монументальное полотно «Небо над Алматы. Қанды қантар».
9, 10 июля, с 10:00 до 21:00. Дом на Барибаева 36. Вход: свободный.
Вечер контрабандной поэзии
На вечере прозвучат стихотворения, написанные поэтами России, Казахстана, Беларуси в течение последних нескольких месяцев. Тексты отражают нынешнюю мировую повестку.
9 июля, 20:00. Летняя площадка театра ARTиШОК. Вход: свободный.
Музыкальный вечер «Инструментальные саундтреки»
Фото: pixabay
Гостей ждет элегантное и фееричное погружение в музыку Эйнауди, Мориконе, Маринелли.
10 июля, 20:30. Музкафе. Вход: 3000 тенге.
Шымкент
Премьера оперы Джоаккино Россини «Золушка»
Фото: pexels
Постановщики: дирижер и пианист из США Темиржан Ержанов, режиссер из Италии Алла Симонишвили.
В главных партиях выступят: Гульжан Раскалиева, Дамир Садуакасов, Айбек Канатбек, Нематилло Зкруллаев, Айдос Иманжаппаров, Алексей Скибин, Маргарита Кин, Гаухар Ахетова, Оразгуль Даулетова.
9, 10 июля, 17:00. Шымкентский городской театр оперы и балета. Вход: от 2000 до 5000 тенге.
Кинотеатр Go-kino под открытым небом
Фото: pexels
Зрители увидят знаменитые кинокартины, расположившись на удобных местах под открытым небом.
9 июля, 21:00 — «Этот неловкий момент»;
10 июля, 10:00 — «Проект Адам».
ул. Торекулова, 69. Вход: 1500 тенге.
Беговые тренировки в дендропарке
Фото: pexels
9 июля, 6:00; 10 июля, 7:00. Дендропарк имени Асанбая Аскарова. Вход: свободный. Оплата только за вход на территорию парка.