Рыбакина после выхода в финал Wimbledon: Не могу поверить, что это все реальность

Фото: olympic.kz

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что сильно нервничала перед игрой с титулованной румынкой Симону Халеп, но смогла настроиться и победила, передает Zakon.kz.

Не могу поверить, что это все реальность. Отличный матч, Симона – великая чемпионка. В прошлом у нас было несколько тяжелых игр. Сегодня я пыталась сохранять концентрацию, я довольна своим выступлением – сегодня я сыграла надежно, – цитирует Telegram-канал «Спорт Шредингера» Рыбакину. По словам Елены, уверенность ей придала атмосфера. Перед началом полуфинала, конечно, я нервничала, но мне помог опыт прошлого матча. Тогда я играла на Первом корте, сегодня – на Центральном. Атмосфера, которая была на предыдущей игре, помогла мне очень сильно с уверенностью. Когда сегодня полные трибуны приветствовали нас – я не знаю, как это сказать на английском... Да, «мурашки», точно. Я очень счастлива, что смогла победить. Не знаю, как объяснить свою сегодняшнюю игру. Сегодня я и вправду играла хорошо. Обычно у меня то взлеты, то падения – все из-за нервов. Мне кажется, сегодня я хорошо подготовилась морально и показала все, что могу. Это был великолепный матч. Елена Рыбакина В финале казахстанская теннисистка встретится с тунисской спортсменкой Унс Жабир. Будет отличный финал против Унс Жабир, она очень хороший игрок и игрок с хитрыми приемами. На самом деле очень нелегко играть против ее дроп-шотов (резаные укороченные удары), которые она может нанести отовсюду. Я буду стараться показать лучшую версию себя, буду наслаждаться игрой и финалом, – сказала Рыбакина. Новость по теме Елена Рыбакина поборется за титул чемпионки Wimbledon 2022 Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с прохождением в финал Wimbledon. Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте! Читайте также Самый титулованный теннисист отдал путевку в финал Wimbledon-2022 без борьбы Велогонщик столкнулся со зрителями и сломал шею на пятом этапе «Тур де Франс» Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона

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