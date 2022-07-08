Сколько денег потребуется на завершение LRT в Нур-Султане, рассказал Кульгинов

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК рассказал, сколько средств потребуется для завершения проекта LRT столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что ранее предлагалось демонтировать столбы LRT.

Когда люди, которые предлагали демонтировать, увидели цифры, вышло порядка 20 млрд – все отказались... Много денег потрачено. И проект не завершен. К сожалению, есть такая проблема. Проект не будет приносить доход. Это вид общественного транспорта, который будет субсидироваться. Но в перспективе мы думаем, что он будет разгружать транспортные коридоры наши. Это социальный проект. Не бизнес-проект. Пользы с экономической точки зрения не будет. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов

Прокомментировал он и вопрос о том, сколько времени нужно, чтобы выплатить существующие долги по LRT.

По нынешним обязательствам в течение пяти лет мы должны вернуть этот заем. А еще вопрос по источнику финансирования нужно решить – все банки во время пандемии приостановили работу. В 2021 году, когда восстановление началось, мы работали с несколькими банками из-за рубежа, но в итоге они отказались, и наши внутренние банки тоже отказались. В течение пяти лет мы должны вернуть те обязательства, что мы получили. Но мы же говорим, что еще нужны деньги, но вместо миллиарда теперь половина. Алтай Кульгинов

Кульгинов отметил, что договор подписан в долларах и что в Центр урбанистики поступило свыше 400 предложений и больше половины, или свыше 51%, было «за» достройку.