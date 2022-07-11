Почти 134 кг марихуаны изъяли у двух задержанных в Жамбылской области

Почти 134 кг марихуаны изъяли у жителей Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Двух местных жителей – 31 и 36 лет сотрудники УПН ДП Жамбылской области задержали в момент сбора.

При производстве осмотра близлежащей территории сотрудниками полиции изъято 133 кг 700 г высушенной марихуаны и более 5 г смолы каннабиса. Также на месте изъяты два серпа для выкашивания дикорастущей конопли. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.