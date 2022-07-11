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Почти 134 кг марихуаны изъяли у двух задержанных в Жамбылской области

134 кг изъяли полицейские Фото: пресс-служба МВД РК
Почти 134 кг марихуаны изъяли у жителей Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Двух местных жителей – 31 и 36 лет сотрудники УПН ДП Жамбылской области задержали в момент сбора.

При производстве осмотра близлежащей территории сотрудниками полиции изъято 133 кг 700 г высушенной марихуаны и более 5 г смолы каннабиса. Также на месте изъяты два серпа для выкашивания дикорастущей конопли. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Подозреваемые дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297, ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере», которая наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку показаний подозреваемых и установление других лиц, причастных к данному преступлению. Начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков

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