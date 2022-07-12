Как снять квартиру в Алматы: советы для арендаторов

Несмотря на то, что летом спрос на аренду квартир традиционно падает, цены на аренду квартиры в Алматы остаются высокими. Zakon.kz расскажет, где лучше снять квартиру в аренду и как на этом сэкономить.

Эксперт рынка недвижимости Казахстана Диляра Сулейменова отметила, что зачастую летом на рынке аренды жилья отмечается снижение спроса в связи с отпускным периодом граждан. Спрос оживает с началом учебного года. Однако в этом году ситуация крайне отличается от показателей предыдущего периода по нескольким причинам:

общее повышение цен на объекты недвижимости. Как известно, цены выросли до 30% по сравнению с прошлым годом, а значит, жилье стало менее доступным для покупки;

общий рост инфляции в Казахстане. Подорожание товаров народного потребления и продуктов вызвало потребность арендодателей восполнить траты за счет увеличения стоимости арендной платы;

актуальные вопросы безработицы в Казахстане. Большое количество казахстанцев переезжают из регионов в крупные города в поисках работы, что закономерно отражается на спросе;

интерес со стороны приезжающих иностранных граждан также вызвал повышение стоимости жилья в сегменте аренды.

От чего зависит цена на аренду квартиры

Диляра Сулейменова напоминает, что цены на аренду жилья зависят от расположения сдаваемого объекта, его состояния, наличия инфраструктуры рядом, а также наличия охраны, лифта, облагороженного двора и других аспектов.

В связи с нынешней ситуацией в мире в Казахстане увеличивается число иностранцев, приезжающих на работу. Они также повышают спрос на аренду недвижимости.

Иностранцы не торопятся сразу приобретать жилье в собственность, к тому же не у всех для этого есть юридическая основа – вид на жительство, поэтому они присматриваются к проживанию в Казахстане и пока снимают жилье в аренду. Возможно, к осени ситуация изменится. Эксперт рынка недвижимости Казахстана Диляра Сулейменова

В каких районах города можно снять квартиру дешевле

По данным эксперта рынка недвижимости Казахстана, самые дорогие объекты сдаются в элитных районах города, в премиальных жилых комплексах, коттеджных городках, отдельно стоящих виллах и коттеджах в Медеуском и Бостандыкском районах.

В Ауэзовском районе стоимость арендного жилья ниже примерно на 20%.

Еще дешевле можно арендовать жилье в Алмалинском районе, а самые недорогие предложения расположены в Турксибском и Жетысуском районах мегаполиса.

От риелтора или от хозяина

Снять в аренду квартиру от хозяина сегодня гораздо проще, чем купить жилье напрямую у владельцев. Поиск квартиры в Алматы в аренду доступен на специализированном популярном сайте, где сразу указываются данные, описание, наличие удобств, имеются фотографии жилья. Созвонившись с хозяином квартиры, можно уточнить детали и договориться о просмотре. Далее есть только два варианта – либо вы договариваетесь с арендодателем, заключаете договор и заселяетесь, либо вас что-то не устраивает (или хозяина квартиры в вас), и поиск продолжается.

Риелтор, в свою очередь, может сэкономить вам время на поиск арендной квартиры. Вам достаточно сообщить ему желаемый район, примерную цену и ждать готовые варианты. Естественно, в случае с поиском арендной квартиры через риелтора нельзя забывать о комиссии, которую нужно будет ему заплатить. Но здесь нужно быть осторожными - на рынке существуют информационные агентства, которые тоже себя позиционируют как риэлторы, а по факту это - мошенники.

Почему необходимо обязательно заключать договор об аренде

Заключение договора об аренде необходимо, чтобы обезопасить себя от необоснованных претензий и неприятных ситуаций. В договоре прописывается сумма аренды, сумма депозита (который будет возвращен арендатору при его выселении, если он ничего не сломал и не испортил в квартире), условия возмещения ущерба, оплаты коммунальных услуг и другие важные детали.

Перед заключением договора необходимо в первую очередь ознакомиться с правоустанавливающими документами, которые подтвердят, что собственник действительно является собственником или у арендодателя есть нотариально заверенная доверенность от владельца недвижимости.

Эксперт отмечает, что иногда бывают случаи, когда снимают посуточно, а сдают помесячно. Арендатор верит, отдает деньги, а потом приходит фактический собственник и начинаются проблемы.

Вывод

Несмотря на нынешнюю нетипичную ситуацию на рынке аренды недвижимости, все-таки именно летом цены более-менее приемлемые. Поэтому именно сейчас наиболее благоприятный период для поиска квартиры в аренду – что будет с ценами ближе к осени, когда в город приедут студенты, остается только гадать.