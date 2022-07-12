Я не была «готовым продуктом» — Рыбакина ответила российскому теннисисту

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина прокомментировала высказывания российского теннисиста Евгения Кафельникова о том, что Казахстану достался «готовый продукт», передает корреспондент Zakon.kz.

При переходе я была юниором. «Готовым продуктом» назвать юниора невозможно. Переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный. Не у каждого получается в принципе продолжать играть на профессиональном уровне, а добиваются вершин – единицы. Мне в этом плане очень повезло. Поэтому с таким высказыванием я, конечно, не согласна. Елена Рыбакина

Напомним, 9 июля Елена Рыбакина стала новой чемпионкой Уимблдона. В финале казахстанка обыграла вторую ракетку планеты – Онс Жабер из Туниса.

После ее победы в прошлом известный российский теннисист Евгений Кафельников опубликовал достаточно саркастичный пост.

Готовый к «использованию продукт» перекупить у производителя — много ума не нужно, особенно если есть «как у дурака махорки»! Могу порекомендовать Казахстану дюжину талантов от 10 до 12 лет, у которых нет средств на развитие. Сразу все станет на свои места, — написал Евгений Кафельников в своем Twitter.

Чтобы поставить точку в вопросе гражданства, спортсменка также показала казахстанский паспорт.

Я — гражданка Казахстана. Как уже многим отвечала. К сожалению, это очень сложная работа. Нигде не проживаю последние два года. Я езжу из гостиницы в гостиницу каждую неделю. Либо это соревнования, либо сборы, но как такового дома у меня сейчас нет. Елена Рыбакина

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