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Топ-8 опасных привычек в жару

советы Фото: pixabay
Эксперты знают, как правильно перенести жару и другие неприятные сюрпризы, которые подстерегают в летний сезон, передает Zakon.kz.

Этими полезными советами делится издание «Лайфакер».

1. Пить сладкую газировку

безалкогольные напитки, газировка, жара, советы

Фото: pexels

Ошибочно полагать, что сладкий, холодный и газированный напиток утолит жажду.

Лимонады содержат в себе большое количество сахара. Сахар поступает в кровь в кратчайшие сроки, поэтому через 10-15 минут человек снова испытает чувство жажды. Кроме того, есть риск набрать лишний вес. Газированные напитки наносят вред почкам.

2. Хранить воду в пластиковых бутылках

вода в бутылках, советы, жара

Фото: pexels

Хранить воду в пластиковых бутылках в жару — это самая распространенная привычка. Для производства пластика используется токсичное сырье — полиэтилентерефталат (ПЭТ) или поликарбонат.

При высокой температуре воздуха, при нагревании изделия из пластика выделяют опасные для организма токсины, которые могут привести к пагубным последствиям. Желательно воду хранить в иной таре, например, в стеклянной или металлической.

Особую опасность представляют напитки в пластиковых бутылках, которые находятся под открытым солнцем. Пластик особенно нагревается в закрытом автомобиле, в гараже или под прямыми солнечными лучами на открытой местности.

Кстати, хранить воду в пластиковых бутылках при комнатной температуре вполне безопасно.

3. Хранить добавки и витамины на кухне или в ванной

медикаменты, лекарства, витамины, жара, советы

Фото: pexels

Не только высокая температура, но и повышенная влажность пагубно влияет на медикаменты. Некоторые лекарственные препараты, мази, крема теряют свои свойства, и могут даже испортиться, что уже вызывает опасения для их дальнейшего использования. Например, БАДы не навредят, но и пользы от них уже не будет.

При хранении в условиях высокой температуры становится опасным аспирин, расслаивается гидрокортизоновый крем, теряют свое действие препараты, содержащие гормоны, – например, оральные контрацептивы и лекарства для щитовидной железы.Доцент школы фармации Вашингтонского университета Скай МакКеннон

Он советует уделять особое внимание хранению инсулина, антикоагулянтов и противосудорожных препаратов, поскольку даже небольшое изменение в дозе их действующих веществ может иметь серьезные последствия для здоровья.

ВОЗ рекомендует хранить медикаменты при температуре ниже 25°С, а если в помещении теплее, положить их в холодильник.

4. Оставлять скоропортящиеся продукты на столе

еда, продукты, холодильник, советы, жара

Фото: pexels

К скоропортящимся продуктам относят мясо, рыбу, яйца и другие.

Температура от +5 до +60°С считается благоприятной средой для размножения бактерий.

При обычной комнатной температуре не советуют оставлять такие продукты вне холодильника дольше чем на два часа. Но когда температура поднимается выше +32°С, безопасное время сокращается до 60 минут.

Во избежание отравления лучше сразу убирать пищу в холодильник.

5. Использовать вентилятор в сильную жару

вентилятор, гаджет, жара, советы

Фото: pexels

Принцип вентилятора – гонять воздух по помещению, но не охлаждать его.

Например, если температура поднялась выше +35°С, вентилятор будет обдувать тело горячим воздухом, что может увеличить поток тепла и довести вас до теплового утомления. В этом случае не стоит полагаться на этот гаджет, здесь лучше справится кондиционер.

6. Употреблять спиртные напитки в жару

алкоголь, спиртные напитки, жара, советы

Фото: pexels

Алкоголь снижает выработку вазопрессина – гормона, который задерживает воду в организме.

Сокращая количество этого гормона, алкоголь вызывает повышенное мочеиспускание, заставляя тем самым почки работать в несколько раз быстрее, что приводит к двойной нагрузке на организм.

Все это с усиленным потоотделением из за жаркой погоды увеличивает риск заработать обезвоживание и тепловой удар.

Если все-таки употребление алкоголя неизбежно в жару, желательно пить больше воды и закусывать. Таким образом, это позволит избежать обезвоживания и сильного опьянения.

7. Не высыпаться

Сон, недосып, сильная жара

Фото: pexels

Недостаток сна нарушает терморегуляцию. Человек меньше потеет, это увеличивает риск перегрева, особенно это сказывается, если вас ждут активные физические нагрузки.

Недосып снижает способность организма переносить жару. Человек чувствует себя гораздо хуже, чем если бы выспался. Желательно спать по 7–8 часов, особенно, если предстоят физические нагрузки.

8. Продолжать тренировку после мышечных спазмов

физические нагрузки, тренировка, спорт, жара

Фото: pexels

Занятия спортом на жаре могут вызвать тепловые судороги – болезненные мышечные сокращения. Большой ошибкой будет продолжать тренировку после того, как спазм пройдет.

Тепловые судороги – лишь первый симптом перегрева, который может перерасти в тепловое утомление и тепловой удар.

При этом появляются такие симптомы: температура тела возрастает до +40°С, появляются тошнота и рвота, головокружение и головная боль, спутанность сознания.

Поэтому при возникновении судорог не стоит нагружать свой организм. Нужно выпить воду и уйти в прохладное помещение, растянуть спазмированную группу мышц.

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