Санврач Нур-Султана: 93% заболевших COVID в столице – непривитые

Фото: gov.kz

На заседании республиканского штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции были озвучены последние данные по COVID-19 в столице, передает Zakon.kz.

В Казахстане с начала июня отмечался очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза. При этом 66% заболевших приходится на города Алматы и Нур-Султан. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният В столице наблюдается рост коронавирусной инфекции, начиная с 16 июня текущего года. На 13 июля текущего года в городе зарегистрировано 241 111 случаев. За последние три недели в среднем регистрируется 64 случая в сутки. Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов Он информировал, что усилена работа фильтр-кабинетов, ситуационных центров при организациях ПМСП, увеличено количество кабинетов по забору биоматериала, мобильные бригады и Call-центры работают с возможностью перевода на режим 24/7. Новость по теме Нур-Султан близок к «желтой» зоне При анализе заболеваемости установлено, что 93% заболевших с начала года являются непривитыми. Из этого можно сделать вывод, что в Нур-Султане больше болеет невакцинированный контингент населения и не имеющие полного курса вакцинации. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова Читайте также «В аптеках продают парацетамол, от которого умирают через 7 дней» – фейк рассылают в Сети

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