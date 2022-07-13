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Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Украина разрывает отношения Фото: pixabay
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик, передает Zakon.kz.

В МИД страны, объяснили, что «признание северокорейским режимом субъектности ДНР и ЛНР ничтожно» и не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В МИД указали, что осуждают решение КНДР, расценивая его как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». Признание республик Донбасса со стороны КНДР «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», заявили в ведомстве.

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