Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР
Фото: pixabay
Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик, передает Zakon.kz.
В МИД страны, объяснили, что «признание северокорейским режимом субъектности ДНР и ЛНР ничтожно» и не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.
В МИД указали, что осуждают решение КНДР, расценивая его как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». Признание республик Донбасса со стороны КНДР «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», заявили в ведомстве.
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