Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР из-за признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик, передает Zakon.kz.

В МИД страны, объяснили, что «признание северокорейским режимом субъектности ДНР и ЛНР ничтожно» и не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.

В МИД указали, что осуждают решение КНДР, расценивая его как «попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины». Признание республик Донбасса со стороны КНДР «не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины», заявили в ведомстве.