Купить новые самолеты поручил министр авиакомпаниям
Фото: Zakon.kz
Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев поручил авиакомпаниям купить новые самолеты, передает Zakon.kz.
По его словам, в последнее время поступают сообщения в дайрект относительно полетов как внутри страны, так и по международным направлениям. Для оперативного решения вопроса он поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты.
До конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию. В частности, авиакомпанией SCAT девять самолетов, Fly Arystan – три и Air Аstаnа – два. Каирбек Ускенбаев
Министр считает, что эти меры намного увеличат провозную емкость.
Спрос на воздушные перевозки растет с каждым годом. Поэтому для удовлетворения растущего спроса и снижения количества задержек рейсов казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу. Каирбек Ускенбаев
По фактам задержек рейсов начато расследование.
Если факт нарушения прав пассажиров при задержке и отмене рейсов будет установлен, авиакомпании будут привлечены к административной ответственности. Каирбек Ускенбаев
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