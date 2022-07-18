Купить новые самолеты поручил министр авиакомпаниям

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев поручил авиакомпаниям купить новые самолеты, передает Zakon.kz.

По его словам, в последнее время поступают сообщения в дайрект относительно полетов как внутри страны, так и по международным направлениям. Для оперативного решения вопроса он поручил казахстанским авиаперевозчикам приобрести новые самолеты.

До конца года 14 новых воздушных судов суммарной вместимостью 2,5 тыс. кресел будут введены в эксплуатацию. В частности, авиакомпанией SCAT девять самолетов, Fly Arystan – три и Air Аstаnа – два. Каирбек Ускенбаев

Министр считает, что эти меры намного увеличат провозную емкость.

Спрос на воздушные перевозки растет с каждым годом. Поэтому для удовлетворения растущего спроса и снижения количества задержек рейсов казахстанский парк воздушных судов до 2025 года пополнится на 51 единицу. Каирбек Ускенбаев

По фактам задержек рейсов начато расследование.