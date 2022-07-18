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Ситуация в Украине: Швейцария отказалась лечить украинских раненых, ЕС выделит Киеву 500 млн евро

Украина Фото: pixabay
Власти Швейцарии получили запрос от НАТО о принятии на лечение военных и гражданских, пострадавших на Украине, но швейцарский МИД пришел к мнению, что это могло бы нарушить нейтральный статус страны, передает Zakon.kz.

  • Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает военные действия в Украине – Институт изучении войны (ISW).

  • Переговоры с Россией возможны «только после ее поражения на поле битвы» – глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

  • Россия не будет оторвана от всего мира, заявил Владимир Путин. Также он отметил, что РФ в своем развитии не будет отступать на десятилетия назад, как ей предрекают недоброжелатели.

  • Ситуация в российской экономике гораздо лучше, чем ожидал Запад от блокады и санкций – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Кадыров заявил о необходимости размещения в Чечне базы ПВО.

  • Российский суд оштрафовал Google на 21,7 млрд рублей за неудаление «запрещенной информации» с YouTube.

  • Совет ЕС согласовал выделение Украине пятого транша военной помощи в размере 500 млн евро – глава Евросовета Шарль Мишель.

  • Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не отменит санкции против России, если мир в Украине будет заключен на условиях Москвы – немецкие СМИ.

  • Китай не будет «‎сидеть сложа руки» ‎в случае эскалации конфликта в Украине – глава МИД КНР Ван И.

  • Новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в РФ и поставки туда товаров двойного назначения. 

  • В Мариуполе вернули подачу электричества в более чем три тысячи домов.

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