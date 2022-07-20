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Пастух заболел бубонной чумой на севере Китая

Китай Фото: pixabay
Один случай заболевания бубонной чумой выявили в Нинся-Хуэйском автономном районе (НХАР) на севере Китая. Такая информация содержится в заявлении местного комитета здравоохранения, передает Zakon.kz.

По информации комитета, бубонную чуму подтвердили у 45-летнего пастуха, который вернулся в город Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия, сообщает wsjkw.nx.gov.cn.

12 июля у пациента в сознании появились лихорадка, утомляемость, бессознательное состояние, водянистый стул, диарея, – говорится в сообщении.

На прошлой неделе, 13 июля, пациент обратился за помощью в медицинское учреждение города Иньчуань. Заболевание бубонной чумой врачи подтвердили в этот вторник, 19 июля. Мужчину поместили в больницу.

Народное правительство автономного региона запустило четырехуровневое реагирование на чрезвычайные ситуации.

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