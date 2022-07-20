Парламент Шри-Ланки утвердил врио президента главой государства

Президентом Шри-Ланки по результатам парламентского голосования избран действующий премьер-министр страны и временно исполняющий обязанности главы государства Ранил Викремесингхе, передает Zakon.kz.

Официальный парламентский телеканал и новостной портал Adaderana транслируют заседание парламента страны в прямом эфире, пишет Ria.ru.

По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе, – объявил председатель счетной комиссии.

Напомним, экс-президент Готабая Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте сразу после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов.

Напомним, 9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию.

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива.