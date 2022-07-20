Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Парламент Шри-Ланки утвердил врио президента главой государства

выборы Фото: pexels
Президентом Шри-Ланки по результатам парламентского голосования избран действующий премьер-министр страны и временно исполняющий обязанности главы государства Ранил Викремесингхе, передает Zakon.kz.

Официальный парламентский телеканал и новостной портал Adaderana транслируют заседание парламента страны в прямом эфире, пишет Ria.ru.

По результатам голосования восьмым президентом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка избран Ранил Викремесингхе, – объявил председатель счетной комиссии.

Напомним, экс-президент Готабая Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте сразу после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов.

Напомним, 9 июля толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента, перелезли через забор и захватили территорию. 

Шри-Ланка переживает самый тяжелый экономический кризис с момента обретения страной независимости в 1948 году. Пандемия коронавируса ударила по туристическому сектору, ключевому источнику иностранной валюты. В результате этого Шри-Ланка не может купить достаточно топлива.

Читайте также

В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане

Казахстан хочет увеличить объем квоты на импорт сахара из России

Цены на нефть падают во время дневных торгов

Ирина Лукичева
Шри-Ланка
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Пересмотрены подходы к ограничительным мерам при ухудшении эпидситуации в Казахстане
В Казахстане пересмотрены коронавирусные ограничения
питание астрология
Астродиета: как нужно правильно питаться по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления