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«Тобол» выиграл первый матч Лиги конференций УЕФА

Футбол ЛК Победа Фото: fctobol.kz
Три поражения и одна победа – таков итог выступления казахстанских футбольных клубов в первых играх второго раунда Лиги конференций УЕФА. Своих болельщиков порадовал только костанайский «Тобол», который обыграл на своем поле «Линкольн» из Гибралтара, сообщает Zakon.kz.

Успех костанайскому клубу принесли два гола, забитые во втором тайме данного противостояния. Авторами голов у действующих чемпионов Казахстана стали Айбар Жаксылыков и Жарко Томашевич.

Столичная «Астана» проводила свой первый матч Лиги конференций на выезде против польского «Ракува» и была разгромлена со счетом 5:0. Уже на 4-й минуте Иви Лопес вывел хозяев вперед, а в конце первого тайма Матеуш Вдовяк упрочил лидерство поляков. Во второй половине встречи «Ракув» усилиями Владислава Гутковского, Владислава Кочергина и Франа Тудора поставил окончательную точку.

«Кызыл-Жар» из Петропавловска принимал хорватский «Осиек» и потерпел поражение со счетом 1:2. Судьба матча решилась во втором тайме, на 58-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Михрета Топчагича. Затем преимущество хорватов укрепил Ласло Кляйнхайслер. Североказахстанцы на исходе встречи сумели отыграть один гол с помощью автогола в исполнении игрока «Осиека» Дарко Неяшмича.

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