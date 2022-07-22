«Тобол» выиграл первый матч Лиги конференций УЕФА
Успех костанайскому клубу принесли два гола, забитые во втором тайме данного противостояния. Авторами голов у действующих чемпионов Казахстана стали Айбар Жаксылыков и Жарко Томашевич.
«Кызыл-Жар» из Петропавловска принимал хорватский «Осиек» и потерпел поражение со счетом 1:2. Судьба матча решилась во втором тайме, на 58-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Михрета Топчагича. Затем преимущество хорватов укрепил Ласло Кляйнхайслер. Североказахстанцы на исходе встречи сумели отыграть один гол с помощью автогола в исполнении игрока «Осиека» Дарко Неяшмича.
Ответные матчи во 2-м отборочном раунде Лиги конференций пройдут 28 июля.
Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!