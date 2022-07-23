Вспышку оспы обезьян признали чрезвычайной ситуацией международного значения

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Zakon.kz.

Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян – чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, – цитируют РИА Новости главу ВОЗ.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

Новость по теме В Казахстане ни одного случая оспы обезьян не зарегистрировано

Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 14 тыс. случаев оспы обезьян в более чем 70 странах. Большинство заражений выявляется в Европе.