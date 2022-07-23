Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Вспышку оспы обезьян признали чрезвычайной ситуацией международного значения

тест Фото: Zakon.kz
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Zakon.kz.
Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян – чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, – цитируют РИА Новости главу ВОЗ.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения.

Новость по теме

В Казахстане ни одного случая оспы обезьян не зарегистрировано

Начальные симптомы – лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

По последним данным ВОЗ, сейчас зарегистрировано около 14 тыс. случаев оспы обезьян в более чем 70 странах. Большинство заражений выявляется в Европе.

Читайте также

Эксперт: Рост заболеваемости COVID-19 – не признак новой волны пандемии

Какой завтрак провоцирует накопление жира

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

Елена Беляева
Оспа обезьян ВОЗ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
в Караганде нанесли необычную дорожную разметку, комментарий
Необычная дорожная разметка озадачила карагандинцев
фонтан, пар, жара
Жара до +45 ожидается в Казахстане в субботу
Продажа сахара
Как решают проблему сахарного ажиотажа в Алматы
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления