Алексей Луценко вошел в десятку лучших по итогам гонки «Тур де Франс-2022»
Первое место занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma.
Результаты гонщиков «Астаны» в топ-10 на этапах гонки:
11-й этап (горный) – Альбервиль-Коль де Гранон (151,7 км)
Алексей Луценко – восьмое место
17-й этап (горный) – Сен-Годенс-Пейрагюд (129,7 км)
Алексей Луценко – пятое место
18-й этап (горный) – Лурд-Отакам (143,2 км)
Алексей Луценко – шестое место
Во Франции в составе велокоманды «Астана» на старт помимо Луценко вышли еще два казахстанца – Дмитрий Груздев и Андрей Зейц. А также итальянцы Самуэле Баттистелла, Фабио Феллине, Джанни Москон, Симоне Веласко и американец Джо Домбровски.
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