Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Алексей Луценко вошел в десятку лучших по итогам гонки «Тур де Франс-2022»

велогонщик Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Казахстанец финишировал девятым в генеральной классификации и стал единственным из из гонщиков «Астаны», кто смог попасть в десятку на этапах, передает Zakon.kz.

Первое место занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma.

Результаты гонщиков «Астаны» в топ-10 на этапах гонки:

11-й этап (горный) – Альбервиль-Коль де Гранон (151,7 км)

Алексей Луценко восьмое место

17-й этап (горный) – Сен-Годенс-Пейрагюд (129,7 км)

Алексей Луценко пятое место

18-й этап (горный) – Лурд-Отакам (143,2 км)

Алексей Луценко шестое место

Новость по теме

Алексей Луценко второй день подряд в списке лучших на «Тур де Франс-2022»

Во Франции в составе велокоманды «Астана» на старт помимо Луценко вышли еще два казахстанца – Дмитрий Груздев и Андрей Зейц. А также итальянцы Самуэле Баттистелла, Фабио Феллине, Джанни Москон, Симоне Веласко и американец Джо Домбровски.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

Денис Евсеев был в шаге от своего первого большого титула в карьере

Первое «Эль-Класико» сезона закончилось победой «Барселоны»

Президенты «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» обсудили возрождение Суперлиги

Елена Беляева
Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Спад жары, сильные дожди и град – какой будет погода в Казахстане в выходные
Эмбер Херд, Джонни Депп, иск, суд
Джонни Депп вновь подал иск против Эмбер Херд
знаки зодиака, украшения
Кардинально изменят жизнь: названы украшения для знаков зодиака
многодетная семья, матери, дети, проблемы, Казахстан
Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане
Отношения
Как женщине выйти из абьюзивных отношений, рассказал психолог
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
торги на бирже
Курсы валют на 23-24 июля 2022 года
разрушают свои и чужие семьи, знаки зодиака, топ-3
Разрушают свои и чужие семьи: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления