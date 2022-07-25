Алексей Луценко вошел в десятку лучших по итогам гонки «Тур де Франс-2022»

Казахстанец финишировал девятым в генеральной классификации и стал единственным из из гонщиков «Астаны», кто смог попасть в десятку на этапах, передает Zakon.kz.

Первое место занял датчанин Йонас Вингегор из Jumbo-Visma.

Результаты гонщиков «Астаны» в топ-10 на этапах гонки:

11-й этап (горный) – Альбервиль-Коль де Гранон (151,7 км)

Алексей Луценко – восьмое место

17-й этап (горный) – Сен-Годенс-Пейрагюд (129,7 км)

Алексей Луценко – пятое место

18-й этап (горный) – Лурд-Отакам (143,2 км)

Алексей Луценко – шестое место

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Во Франции в составе велокоманды «Астана» на старт помимо Луценко вышли еще два казахстанца – Дмитрий Груздев и Андрей Зейц. А также итальянцы Самуэле Баттистелла, Фабио Феллине, Джанни Москон, Симоне Веласко и американец Джо Домбровски.

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