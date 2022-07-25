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Урсула фон дер Ляйен: ЕС выделил Украине €1 млрд

ЕК выделил 1 млрд Украине Фото: Twitter/Ursula von der Leyen
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский инвестиционный банк одобрил 1,59 млрд евро для Украины. 1 млрд будет выделен немедленно, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава Еврокомиссии написала в Twitter.

По словам фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и возобновить предоставление услуг в стране.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз направит Украине оружия еще на 500 млн евро.

Он уточнил, что решение о выделении пятого транша в размере полумиллиарда евро было принято на заседании контактной группы по Украине на министерском уровне стран – членов Евросоюза.

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