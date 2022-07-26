Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Проверка Антикора в Карагандинской области: начат ремонт дорог

дорога ремонт Карагандинская область Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
После проверки Антикора в Карагандинской области возобновили ремонт дороги. В 2021 году в поселке Баймырза Бухаржырауского района начали стелить асфальт на улицах по программе «Ауыл – Ел бесігі».

По словам местных жителей, раньше асфальт в поселке был всего на двух улицах – еще с советских времен, да и тот давно пришел в негодность. На остальных же улицах были только грейдерные дороги.

Сельчане очень обрадовались, что и в их поселок наконец-то дойдет цивилизация. Из-за конкурсных процедур подрядчик начал работы не сразу и к концу осени не успел доделать 500 метров дороги на улице Кунаева. Местные жители, особенно те, что живут рядом с этими 500 метрами, остались недовольны. В июне 2022 года сельчане написали жалобу в Антикоррупционную службу Карагандинской области. Антикор начал расследование.

Было принято обращение от жителей и общественников данного поселка.

В связи с этим Антикоррупционной службой организована работа совместно с общественниками. После проверки работы будут выполнены в полном объеме.Руководитель проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» Малика Кусенбаева

Аким сельского округа Баймырза сообщила, что после проверки Антикоррупционной службы рабочие приступили к ремонту.

В 2021 году выделили 103 млн тенге на ремонт дорог общей протяженностью 6,8 километра по программе «Ауыл – Ел бесігі». Так как договор был заключен очень поздно, то и средства были выделены позднее. Поэтому работы начались в конце августа, – сказала аким сельского округа Баймырза Асель Жунусова. – У нас по поселку был износ дорог порядка 90%. В основном, грейдерные дороги. Программа «Ауыл – Ел бесігі» – очень хорошая, доступная для небольших населенных пунктов, по ней действительно можно отремонтировать дороги.

Компания уже приступила к работам. Помимо недостеленного асфальта, они также должны выполнить отсыпку обочин.

ремонт дорога

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы области

Местный житель Оразбек Жалаков  благодарит Антикоррупционную службу Карагандинской области. Он рад, что в его поселке наконец-то появился асфальт. Мужчина шутит, что вот сейчас дорогу доделают и он купит себе скутер и будет рассекать на нем по улицам поселка на зависть соседям.

Гладко, хорошо стало. Куплю себе скутер и буду ездить, – говорит Жалаков. – Нам теперь все соседние совхозы завидуют. Мы процветаем. Вода есть, дорогу делают. Мероприятия проводим, все праздники отмечаем. Даже устраиваем байгу и другие национальные игры. Люди довольны.

Читайте также

Акмолинская область входит в Топ-5 драйверов развития туризма в Казахстане

Анастасия Московчук
Антикор Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
курс иностранных валют в обменниках
Курсы валют на 25 июля в обменных пунктах Казахстана
торги на бирже
Доллар резко подешевел на торгах
Драка в аэропорту Алматы полиция
Драка со стрельбой произошла в аэропорту Алматы
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Что мужчин подталкивает на измену, объяснила психолог
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления