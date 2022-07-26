Проверка Антикора в Карагандинской области: начат ремонт дорог

После проверки Антикора в Карагандинской области возобновили ремонт дороги. В 2021 году в поселке Баймырза Бухаржырауского района начали стелить асфальт на улицах по программе «Ауыл – Ел бесігі».

По словам местных жителей, раньше асфальт в поселке был всего на двух улицах – еще с советских времен, да и тот давно пришел в негодность. На остальных же улицах были только грейдерные дороги.

Сельчане очень обрадовались, что и в их поселок наконец-то дойдет цивилизация. Из-за конкурсных процедур подрядчик начал работы не сразу и к концу осени не успел доделать 500 метров дороги на улице Кунаева. Местные жители, особенно те, что живут рядом с этими 500 метрами, остались недовольны. В июне 2022 года сельчане написали жалобу в Антикоррупционную службу Карагандинской области. Антикор начал расследование.

Было принято обращение от жителей и общественников данного поселка.

В связи с этим Антикоррупционной службой организована работа совместно с общественниками. После проверки работы будут выполнены в полном объеме. Руководитель проектного офиса «Сарыарқа – адалдық алаңы» Малика Кусенбаева

Аким сельского округа Баймырза сообщила, что после проверки Антикоррупционной службы рабочие приступили к ремонту.

В 2021 году выделили 103 млн тенге на ремонт дорог общей протяженностью 6,8 километра по программе «Ауыл – Ел бесігі». Так как договор был заключен очень поздно, то и средства были выделены позднее. Поэтому работы начались в конце августа, – сказала аким сельского округа Баймырза Асель Жунусова. – У нас по поселку был износ дорог порядка 90%. В основном, грейдерные дороги. Программа «Ауыл – Ел бесігі» – очень хорошая, доступная для небольших населенных пунктов, по ней действительно можно отремонтировать дороги.

Компания уже приступила к работам. Помимо недостеленного асфальта, они также должны выполнить отсыпку обочин.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы области

Местный житель Оразбек Жалаков благодарит Антикоррупционную службу Карагандинской области. Он рад, что в его поселке наконец-то появился асфальт. Мужчина шутит, что вот сейчас дорогу доделают и он купит себе скутер и будет рассекать на нем по улицам поселка на зависть соседям.

Гладко, хорошо стало. Куплю себе скутер и буду ездить, – говорит Жалаков. – Нам теперь все соседние совхозы завидуют. Мы процветаем. Вода есть, дорогу делают. Мероприятия проводим, все праздники отмечаем. Даже устраиваем байгу и другие национальные игры. Люди довольны.