Дерзкое задержание водителя в Нур-Султане прокомментировали в полиции
Фото: Zakon.kz
В oдном из Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейские бьют по стеклу автомобиля и потом вытаскивают водителя из салона, сообщает Zakon.kz.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Нур-Султана.
Инцидент произошел 30 июня. Сотрудниками Центра оперативного управления была замечена автомашина Kia Sorento. Она передвигалась по проспекту Тлендиева и создавала аварийные ситуации. Также водитель грубо нарушал правила дорожного движения.Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ходе преследования автомашины водитель игнорировал требования полицейских.
В следствие чего был задержан сотрудниками полка патрульной полиции.
В отношении нарушителя возбуждено административное производство по двум статьям – 613 ч.1 и 443 ч.1 КРКобАП.
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