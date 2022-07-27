Дерзкое задержание водителя в Нур-Султане прокомментировали в полиции

Фото: Zakon.kz

В oдном из Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейские бьют по стеклу автомобиля и потом вытаскивают водителя из салона, сообщает Zakon.kz.

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