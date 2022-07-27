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Дерзкое задержание водителя в Нур-Султане прокомментировали в полиции

Дерзкое задержание водителя в Нур-Султане прокомментировали в полиции Фото: Zakon.kz
В oдном из Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейские бьют по стеклу автомобиля и потом вытаскивают водителя из салона, сообщает Zakon.kz.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в ДП Нур-Султана.

Инцидент произошел 30 июня. Сотрудниками Центра оперативного управления была замечена автомашина Kia Sorento. Она передвигалась по проспекту Тлендиева и создавала аварийные ситуации. Также водитель грубо нарушал правила дорожного движения.Пресс-служба ДП Нур-Султана

В ходе преследования автомашины водитель игнорировал требования полицейских.

В следствие чего был задержан сотрудниками полка патрульной полиции.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по двум статьям – 613 ч.1 и 443 ч.1 КРКобАП.

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