Дешевую спецтехнику в лизинг «продавали» в Алматы
Фото: unsplash
55-летняя жительница Алматы «продавала» дешевую спецтехнику в лизинг, передает Zakon.kz.
В Управлении полиции Медеуского района в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении 55-летней алматинки.
Она, зная, что есть желающие приобрести спецтехнику в лизинг по низкой цене, преследуя корыстную цель завладеть обманным путем денежными средствами, разработала преступный план, согласно которому распространила среди населения ложные сведения о том, что предоставит спецтехнику в лизинг путем составления договора. При этом требовала 20% в качестве предоплаты за предоставление спецтехники. На самом же деле женщина не имела реальной возможности предоставить спецтехнику, тем самым заведомо вводила в заблуждение потенциальных клиентов. После получения денежных средств она скрылась.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев
В данный момент проверяется причастность алматинки к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу в целом.
Фото: polisia.kz
Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим обратиться в УП Медеуского района, позвонив по номерам телефонов: 8 (727) 254-48-02; 8 (702) 476-66-60.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ