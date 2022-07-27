Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Дешевую спецтехнику в лизинг «продавали» в Алматы

Дешевую спецтехнику в лизинг «продавали» в Алматы Фото: unsplash
55-летняя жительница Алматы «продавала» дешевую спецтехнику в лизинг, передает Zakon.kz.

В Управлении полиции Медеуского района в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении 55-летней алматинки.

Она, зная, что есть желающие приобрести спецтехнику в лизинг по низкой цене, преследуя корыстную цель завладеть обманным путем денежными средствами, разработала преступный план, согласно которому распространила среди населения ложные сведения о том, что предоставит спецтехнику в лизинг путем составления договора. При этом требовала 20% в качестве предоплаты за предоставление спецтехники. На самом же деле женщина не имела реальной возможности предоставить спецтехнику, тем самым заведомо вводила в заблуждение потенциальных клиентов. После получения денежных средств она скрылась.Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

В данный момент проверяется причастность алматинки к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу в целом.

алматинка продавала несуществующую спецтехнику в лизинг

Фото: polisia.kz

Граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим обратиться в УП Медеуского района, позвонив по номерам телефонов: 8 (727) 254-48-02; 8 (702) 476-66-60.

Читайте также

Радиостанция, гранаты: очередной арсенал оружия нашли в Алматы

Квартирные кражи: как защитить себя от грабителей

Динара Халдарова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
два новых праздника появятся в Казахстане
Два новых праздника появятся в Казахстане
В соцсетях появилась информация об отмене движения поездов из-за коронавируса
Приостановление движения поездов прокомментировали в КТЖ
пособия, минтруда
Пособия-2022: сколько получают многодетные казахстанские семьи
их необходимо растамаживать для использования в РК
Автомобили, ввезенные из других стран, можно использовать только после растаможки
Сяо Чжань признан
СМИ: Назван самый красивый мужчина в мире
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
Жительница села в Алматинской области устроила стирку в акимате
президенты Казахстана и Украины поговорили по телефону
Токаев в разговоре с Зеленским подтвердил принципиальную позицию Казахстана
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Незаконно строящийся ЖК снесут в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления