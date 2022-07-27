Дешевую спецтехнику в лизинг «продавали» в Алматы

55-летняя жительница Алматы «продавала» дешевую спецтехнику в лизинг, передает Zakon.kz.

В Управлении полиции Медеуского района в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК в отношении 55-летней алматинки.

Она, зная, что есть желающие приобрести спецтехнику в лизинг по низкой цене, преследуя корыстную цель завладеть обманным путем денежными средствами, разработала преступный план, согласно которому распространила среди населения ложные сведения о том, что предоставит спецтехнику в лизинг путем составления договора. При этом требовала 20% в качестве предоплаты за предоставление спецтехники. На самом же деле женщина не имела реальной возможности предоставить спецтехнику, тем самым заведомо вводила в заблуждение потенциальных клиентов. После получения денежных средств она скрылась. Начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

В данный момент проверяется причастность алматинки к аналогичным, ранее совершенным преступлениям по городу в целом.

Фото: polisia.kz