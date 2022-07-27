Штормовое предупреждение объявлено в 8 областях страны

В восьми областях Казахстана 28 июля из-за сильного ветра и грозы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным РГП «Казгидромет», днем на севере Туркестанской области ожидается ветер северо-западный. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Кроме того, на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области – сильный дождь. На севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град, шквал.

На западе, севере Улытауской области прогнозируют грозу, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный. Днем на юге области сохраняется сильная жара 35 градусов, на севере, востоке области высокая пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области возможен ветер западный, северо-западный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге и севере Атырауской области ожидается гроза.

На западе, севере Западно-Казахстанской области пройдут гроза и град. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

На севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный, при грозе порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.