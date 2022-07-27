В малых городах Акмолинской области ведется работа по развитию инфраструктуры

Как сообщил руководитель Управления энергетики и ЖКХ Данияр Куанышбаев, акиматом области уделяется большое внимание инфраструктурному развитию моно- и малых городов. В 2022 году на реализацию 15 проектов общей стоимостью 15 млрд тенге выделено 3,2 млрд тенге.

По информации спикера, в Акмолинской области расположены 1 моногород – Степногорск и 8 малых городов – Акколь, Атбасар, Ерейментау, Есиль, Державинск, Макинск, Степняк и Щучинск.

Кроме того, значительное внимание уделяется на развитие инфраструктуры областного центра, города Кокшетау. На ремонтные работы сетей теплоснабжения выделено 1,8 млрд тенге (строительство и реконструкция тепломагистралей – 601,4 млн тенге, проведение ремонта на РК-2 – 1 224,6 млн тенге).

Если остановиться подробнее, в моногороде Степногорске ведутся работы в сфере водоснабжения и водоотведения. Обеспеченность централизованным водоснабжением населения Степногорской городской администрации составляет 100%, куда входят Степногорск, Шантобе, Заводской, Аксу и Бестобе. Сети водоснабжения составляют 530,8 км, системами водоотведения обеспечены три населенных пункта (Степногорск, Шантобе, Заводской).

Теплоснабжение в Степногорске планируют совершенствовать: тепловые сети будут реконструировать. Ориентировочная стоимость – 28,7 млрд тенге. Проект планируется реализовать в 8 этапов: магистральные сети теплоснабжения Д-820мм и Д-530 мм протяженностью порядка 46 км в двухтрубном исчислении.

Что касается города Акколь, обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 94,8%. На проведение ремонта систем водоснабжения и водоотведения из областного бюджета выделено 28,5 млн тенге. Также в текущем году на ремонт котельных города Акколь выделено 42,5 млн тенге. Подрядчик ТОО «Строительная Корпорация ЭВЕРЕСТ» предусматривает замену котлов.

Обеспеченность централизованным водоснабжением населения Атбасара составляет 100%. В текущем году реализуется проект «Реконструкция насосной станции и резервуаров чистой воды в поселке Степной города Атбасар» общей стоимостью 284,0 млн тенге.

В 2020-2021 годах в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» проведена реконструкция котельной №5 и магистральных сетей теплоснабжения в Ерейментау, мощность котельной была увеличена с 20 Гкал до 30 Гкал за счет подключения третьего котла мощностью 10 Гкал.

Проводится реконструкция системы водоснабжения Ерейментау с переподключением к магистральным сетям общей стоимостью 449,6 млн тенге, предусмотрена реконструкция 11,3 км водопроводных сетей.

Обеспеченность централизованным водоснабжением населения города Державинск составляет 94,9%. С 2021 года реализуется проект «Реконструкция системы водоснабжения (3 очередь) г. Державинск». Общая стоимость – 1,7 млрд. тенге. В текущем году на оптимизацию котельных из ОБ выделено 149,9 млн. тенге. В рамках мероприятий планируется провести присоединение котельных №6 и №8 к котельной №1, котельную №10 – к котельной №4.

В городе Макинск планируется построить 9,6 км тепловых сетей, на сегодня построено порядка 3,1 км. Проект планируется завершить до начала предстоящего отопительного сезона. С 2021 года реализуется проект «Реконструкция системы водоснабжения со строительством площадки водопроводных сооружений Макинска» стоимостью 377,8 млн тенге.

На текущий ремонт объектов водоснабжения города Степняк из областного бюджета выделено 25,8 млн тенге:

на текущий ремонт водопроводных сетей по улице Первомайская – 18,8 млн тенге;

на приобретение водонапорной башни ВБР-25 (15 метров) по улице Первомайская – 7 млн тенге.

В 2021 году началась реализация проекта «Строительство разводящих сетей теплоснабжения коммунального хозяйства по улицам Кенесары, Досова, Антаева в г. Степняк».

Стоимость проекта после корректировки составила 443 млн тенге, протяженность – 9,6 км. Построено 1 км сетей. В 2022 году из ОБ выделено 100 млн тенге. При своевременном финансировании проект планируется завершить до начала предстоящего отопительного сезона 2022-2023. Реализация данного проекта позволит подключить 64 жилых дома и 6 социальных и торговых объектов.

В текущем году по городу Щучинску реализуется 4 проекта по развитию систем водоснабжения и водоотведения общей стоимостью 10,7 млрд тенге. На 2022 год выделено 1,1 млрд. Ожидаемый срок завершения работ –2023 год.

Проектом предусмотрено 113,5 км водопроводных сетей и 2020 колодцев, подключение к магистральным сетям поквартально, с подводкой сетей водопровода к границам участков потребителей.

Выполненные работы: разработка грунта, устройство песчаного основания под трубопроводы, укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, протаскивание в футляр стальных труб. На сегодняшний день уложено 59,4 км сетей, смонтировано 320 колодцев. Работы в районах: Сенобаза, Южный, Мясокомбинат, Каменный Карьер, Центральная часть города.

В городе Есиль в 2021 году проведен ремонт котельной №1 по адресу: ул. Гагарина, 9 «А». После чего проблемные участки районов улиц Р. Мырзашева, Конаева, Ауэзова подключены к котельной №1. Тем самым снижение нагрузки и восстановление гидравлического давления в тепловых сетях центральной котельной города Есиль привело к стабилизации температурного режима на проблемных участках в домах по улицам Абая, Гагарина, Ж. Жабаева. В текущем году планируется также подключение дополнительных абонентов.