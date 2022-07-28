В июне пенсионные накопления казахстанцев выросли на 613,7 млрд тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

По данным Национального банка, на 1 июня 2022 года пенсионные накопления вкладчиков составили 13 384,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 613,7 млрд тенге, или на 4,8%, сообщает Zakon.kz.

За июнь 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 505,4 млрд тенге, до 7 246,6 млрд тенге на 1 июля 2022 года. Нацбанк РК Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2022 года составило 10,9 млн счетов. Сумма пенсионных выплат за июнь достигла 36,7 млрд тенге. Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (42,6% и 21,4% от общего объема пенсионных активов соответственно). Читайте также Золотовалютные резервы Нацбанка снизились на 2,3% в июне Почти в 3 раза меньше купили долларов казахстанцы в июне 2022 года Курс доллара снизился на торгах

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