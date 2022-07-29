Скончалась голливудская актриса, сыгравшая Пифию в «‎Матрице»

Умерла американская актриса Мэри Элис на 86-м году жизни в своем доме в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Актриса исполнила роль Пифии в фильме «Матрица: Революция».

Мэри Элис – обладательница премии «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в сериале «Я улечу», а также театральной премии «Тони» в аналогичной номинации.

В 2000 году Мэри Элис была включена в Зал славы американского театра.

Среди ее работ съемки в сериалах «Закон и порядок», «Серпико», «Косби», «Пробуждение», «Костер тщеславия», «Дерево желания».