Алматинцам могут возместить повышение цен на электричество

Предстоящая отмена дифференцированных тарифов может ударить по карману алматинцев. Однако при активном содействии общественников акимат Алматы начал разработку мер по субсидированию, передает Zakon.kz.

Алматы стал одним из трех регионов, где уже в этом году в пилотном режиме в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы начнут сокращать разницу в тарифах между группами потребителей на услуги электроснабжения.

Действующий сейчас дифференцированный тариф означает, что в Алматы электричество приходит по цене 19,74 тенге за квт/ч, но чтобы население платило за свет по тарифу 16,86 тенге за квт/ч, государство ввело высокий тариф для бизнеса (20,79 тенге за квт/ч) и бюджетных организаций (27,23 тенге за квт/ч). Все цены указаны без НДС. То есть бюджетные организации платили деньги энергетикам, чтобы не поднимать тариф для населения.

Теперь эту ситуацию хотят изменить и выровнять тарифы для всех групп потребителей.

Мы тариф не меняем, но сокращаем разницу между разными категориями потребителей. Делаем поэтапно. Стоимость ежемесячной оплаты в квитанциях за электроэнергию увеличится в среднем на 300 тенге для однокомнатной или двухкомнатной квартиры, в зависимости от объема потребляемой энергии. Разом по всей стране не будем делать, а постепенно. Рост составит 10%. Замдиректора Департамента топливно-энергетического комплекса АЗРК Куат Асамбеков

Но это еще не все новости для алматинцев.

Новость по теме Повышение тарифа на свет ожидается в Алматы

Уже в сентябре их ждет дополнительное повышение тарифа на свет из-за июльского увеличения отпускной цены электроэнергии на энергопроизводящих организациях.

Поставщик «Алматыэнергосбыт» заявил о повышении среднего тарифа с нынешних 19,74 тенге за квт/ч до 21,98 тенге без НДС. Будут общественные слушания с участием общественных объединений, только после этого примем решение, насколько вырастет действующий тариф в сентябре. Заместитель руководителя ДКРЕМ Алматы Асель Буденеева

Представитель Минэнерго, в свою очередь, прогнозирует, что с учетом повышения отпускной цены у АлЭС на 9% и сохранение цены на ГРЭС-1, от которых Алматы получает большую часть электроэнергии, в среднем сентябрьское повышение тарифа для всех может составить в итоге не более 7%.

Двойной удар

Кошельки алматинцев могут не выдержать такое двойное повышение цен – из-за увеличения отпускной цены и по причине сокращения дифференцированного тарифа. Поэтому акимат уже сейчас думает над тем, как дополнительно поддержать жителей мегаполиса, получающих АСП, социально уязвимые слои населения.

Но эксперты в ходе общественных обсуждений заявили представителям акимата, что в связи с предстоящим повышением цен нужно давать жилищную помощь всем алматинцам, причем проактивно, чтобы людям не надо было писать заявления на получение компенсации.

Бывший глава корпорации KEGOC Асет Наурызбаев посчитал, что после отмены дифференцированного тарифа экономия местного бюджета составит 450 млн тенге. И этой суммы должно хватить, чтобы компенсировать повышение тарифа большинству абонентов на их лицевые счета.

70% жителей Алматы в месяц потребляют не более 90 квт/ч, и объем сэкономленных средств позволяет направить их на то, чтобы этими деньгами для населения разницу между действующим тарифов и новым компенсировать. Тогда люди не заметят повышения тарифа, будут платить такую же сумму, как и раньше. Новая более высокая цена будет лишь у тех, кто много электроэнергии потребляет. Асет Наурызбаев

Заместитель акима Алматы Асем Нусупова, уточнив сумму, необходимую для таких компенсаций, – 88 млн тенге в месяц, сказала, что для бюджета города это возможно.

Мы решили вопрос для поддержки страдающих орфанными заболеваниями, также 15,4 млрд тенге выделили на бесплатное питание в школах. Я думаю, что планы по выделению 90 млн тенге для компенсации дифтарифа должны получить поддержку. Давайте с вами, Асет, и вашими коллегами-экспертами сейчас досконально сядем, посчитаем все варианты. Асем Нусупова

Кроме того, акимат согласился с предложением общественников о том, чтобы дополнительную жилищную помощь получателя АСП зачислять сразу на лицевые счета.

Отметим, что местные исполнительные органы сами устанавливают процент расходов на коммунальные услуги от дохода семей, при котором назначается жилищная помощь. В одном регионе это может быть 5%, в другом – 20%. Именно такой коридор оставили на усмотрение акиматов регионов.

Миссия выполнима?

Одна из целей, которую преследует АЗРК, отменяя дифференцированный тариф на свет, – сдержать рост цен на продукты и услуги. По задумке, бизнес, оплачивая меньше за свет, не будет взвинчивать цены на товары и услуги. Но выполнима ли такая задача?

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов считает, что любое снижение затрат производителя, по идее, должно создавать условия для снижения стоимости товара для конечного потребителя. Но другой вопрос: почувствует ли снижение тарифов на свет МСБ?

Имейте в виду, что у каждого субъекта МСБ затраты на электроэнергию составляют разную долю расходов. Кто-то тратит на электроэнергию 2-3% своего бюджета, другие, например, хлебное производство – до 10%. Поэтому там, где доля большая, возможно снижение цен, но хлебозавод скажет, что не уверен, сможет снизить цену на хлеб, потому что сегодня он должен держать цену на социальный хлеб за счет повышения стоимости на другие сорта хлеба. Затраты есть и на воду, и на тепло, там такие же процессы, в 5 раз предприниматель больше. Комплекс проблем, мы пытаемся начать изменения с рынка электроэнергии. Рустам Ахметов