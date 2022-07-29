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Казахстан назвал состав на домашний Чемпионат Азии по дзюдо

афиша Фото: Getty Images
С 4 по 7 августа в городе Нур-Султан во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, передает Zakon.kz

В континентальном первенстве в течение четырех дней мастера татами определят сильнейших в индивидуальной и смешанно-командной соревнованиях. В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

Команда Казахстана на домашнем старте намерена завоевать как можно больше наград. Честь страны будут защищать 18 спортсменов.

Решением тренерского штаба с состава мужской и женской сборных Казахстана будут участвовать спортсмены как с основного, так и с резервного состава. Если для дзюдоистов сборной континентальные первенства – это подготовка к главному соревнованию года, то есть к Чемпионату мира, то для молодых дзюдоистов, которые только присоединились к сборной, участие в чемпионате Азии позволит проникнуться атмосферой крупных состязании и набраться опыта.И.о. президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев

Подобные крупные соревнования в нашей стране, не только оттачивают опыт наших спортсменов, но и укрепляет имидж спортивной державы на мировой арене. На столичном татами соберутся лучшие из Азии, зажгутся новые звезды.

По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

Казахстан имеет огромный опыт проведения мировых соревнований по дзюдо. До настоящего времени Международная федерация дзюдо поручила нашей стране помимо соревнований мирового лицензионного Гран-при провести Чемпионат мира среди взрослых (2015, Нур-Султан) и Чемпионат мира среди юниоров (2019, Алматы). С 2017 года, согласно календарю Азиатского союза дзюдо, ежегодно в нашей стране традиционно проводится два раза в год Кубок Азии среди юношей, молодежи и взрослых. И вот в этом году мы получили право на проведение Чемпионата Азии. Это отличная новость не только для наших спортсменов, но и для отечественного дзюдо и для болельщиков. И.о. президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев

Состав команды

Мужчины

  • Магжан Шамшадин (60 кг)

  • Бауржан Нарбаев (60 кг)

  • Гусман Кыргызбаев (66 кг)

  • Ерлан Серикжанов (73 кг)

  • Данияр Шамшаев (73 кг)

  • Дидар Хамза (90 кг)

  • Нурлыхан Шархан (-100 кг)

  • Ислам Бозбаев (-100 кг)

  • Адиль Оразбаев (+100 кг)

Женщины

  • Абиба Абужакинова (48 кг)

  • Галия Тынбаева (48 кг)

  • Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)

  • Севара Нишанбаева (57 кг)

  • Прозрачная Нарынова (63 кг)

  • Анастасия Маякова (70 кг)

  • Аруна Жангельдина (-78 кг)

  • Камила Берликаш (+78 кг)

  • Назгуль Маратова (+78 кг)

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