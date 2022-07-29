Казахстан назвал состав на домашний Чемпионат Азии по дзюдо

С 4 по 7 августа в городе Нур-Султан во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет чемпионат Азии по дзюдо среди мужчин и женщин, передает Zakon.kz

В континентальном первенстве в течение четырех дней мастера татами определят сильнейших в индивидуальной и смешанно-командной соревнованиях. В турнире планируется участие около 400 дзюдоистов из 30 стран Азии.

Команда Казахстана на домашнем старте намерена завоевать как можно больше наград. Честь страны будут защищать 18 спортсменов.

Решением тренерского штаба с состава мужской и женской сборных Казахстана будут участвовать спортсмены как с основного, так и с резервного состава. Если для дзюдоистов сборной континентальные первенства – это подготовка к главному соревнованию года, то есть к Чемпионату мира, то для молодых дзюдоистов, которые только присоединились к сборной, участие в чемпионате Азии позволит проникнуться атмосферой крупных состязании и набраться опыта. И.о. президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев

Подобные крупные соревнования в нашей стране, не только оттачивают опыт наших спортсменов, но и укрепляет имидж спортивной державы на мировой арене. На столичном татами соберутся лучшие из Азии, зажгутся новые звезды.

По правилам IJF победителям и призерам чемпионата Азии в олимпийском рейтинге прибавляются очки. В частности, победитель получит 700 очков, 2 место – 490 и 3 место – 350 очков.

Казахстан имеет огромный опыт проведения мировых соревнований по дзюдо. До настоящего времени Международная федерация дзюдо поручила нашей стране помимо соревнований мирового лицензионного Гран-при провести Чемпионат мира среди взрослых (2015, Нур-Султан) и Чемпионат мира среди юниоров (2019, Алматы). С 2017 года, согласно календарю Азиатского союза дзюдо, ежегодно в нашей стране традиционно проводится два раза в год Кубок Азии среди юношей, молодежи и взрослых. И вот в этом году мы получили право на проведение Чемпионата Азии. Это отличная новость не только для наших спортсменов, но и для отечественного дзюдо и для болельщиков. И.о. президента Федерации дзюдо Казахстана Асхат Житкеев

Состав команды

Мужчины

Магжан Шамшадин (60 кг)

Бауржан Нарбаев (60 кг)

Гусман Кыргызбаев (66 кг)

Ерлан Серикжанов (73 кг)

Данияр Шамшаев (73 кг)

Дидар Хамза (90 кг)

Нурлыхан Шархан (-100 кг)

Ислам Бозбаев (-100 кг)

Адиль Оразбаев (+100 кг)

Женщины

Абиба Абужакинова (48 кг)

Галия Тынбаева (48 кг)

Гаухар Ирмагамбетова (52 кг)

Севара Нишанбаева (57 кг)

Прозрачная Нарынова (63 кг)

Анастасия Маякова (70 кг)

Аруна Жангельдина (-78 кг)

Камила Берликаш (+78 кг)

Назгуль Маратова (+78 кг)

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