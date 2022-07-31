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Две несовершеннолетние сестры и парень утонули за сутки в Актобе

авто Фото: Zakon.kz
Девочки 11 и 13 лет купались в районе нового моста. Их тела были найдены на глубине трех метров в 15 м от берега, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 30 июля около 19:30 в микрорайоне Заречный 1.

В тот же день на том же месте, только днем, утонул 18-летний парень.

По словам спасателей, причина в обоих случаях одна – купание в необорудованном для этого месте.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает о правилах безопасности на водоемах. Нельзя:

  • купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

  • прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;

  • купаться в необорудованных местах;

  • заплывать за буйки, обозначающие пределы плавания;

  • плавать с предметами, не предназначенными для плавания;

  • загрязнять и засорять водоемы;

  • оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;

  • подавать ложную тревогу.

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