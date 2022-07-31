Две несовершеннолетние сестры и парень утонули за сутки в Актобе
Трагедия произошла 30 июля около 19:30 в микрорайоне Заречный 1.
В тот же день на том же месте, только днем, утонул 18-летний парень.
По словам спасателей, причина в обоих случаях одна – купание в необорудованном для этого месте.
В целях предупреждения несчастных случаев на воде Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает о правилах безопасности на водоемах. Нельзя:
купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
прыгать в воду с лодок, катеров, переходов, а также сооружений, не предназначенных для этих целей;
купаться в необорудованных местах;
заплывать за буйки, обозначающие пределы плавания;
плавать с предметами, не предназначенными для плавания;
загрязнять и засорять водоемы;
оставлять на берегу и в раздевалках мусор, который может травмировать отдыхающих;
подавать ложную тревогу.