Две несовершеннолетние сестры и парень утонули за сутки в Актобе

Девочки 11 и 13 лет купались в районе нового моста. Их тела были найдены на глубине трех метров в 15 м от берега, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 30 июля около 19:30 в микрорайоне Заречный 1.

В тот же день на том же месте, только днем, утонул 18-летний парень.

По словам спасателей, причина в обоих случаях одна – купание в необорудованном для этого месте.

В целях предупреждения несчастных случаев на воде Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает о правилах безопасности на водоемах. Нельзя: