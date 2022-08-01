Футбольный клуб «Кайрат» подписал игрока сборной Бразилии

Алматинский футбольный клуб «Кайрат» официально подписал контракт с бразильским игроком Кайо Руисом. Об этом сообщили в пресс-службе алматинского клуба, передает Zakon.kz.

Контракт с Кайо Руисом заключен до конца июня 2024 года. Игрок перешел из португальской команды «Спортинг». Он сыграл три матча за сборную Бразилии и забил один гол.

Кайо Руис родился 18 июля 1997 года. Его рост 184 см. Вес – 75 кг. Роль – универсальная.

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