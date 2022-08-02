В Кокшетау ведется строительство шести объектов образования

В рамках Года детей в Акмолинской области проводятся масштабные культурно- оздоровительные мероприятия, в которых принимают участие и дети из социально уязвимых семей, передает Zakon.kz.

Сфера образования также не осталась без внимания. Теперь акмолинские школьники и воспитанники детсадов будут учиться в новых зданиях, соответствующих всем современным стандартам.

В областном центре Акмолинского региона ведется строительство шести объектов образования, сообщает Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области.

На сегодняшний день ведется работа по возведению школы на 1200 мест, учебно-воспитательного комплекса вдоль Красноярской трассы на 392 мест, пристройки к специальной школе-интернату №4 и строительство трех детских садов на 726 мест. Учебно-воспитательный комплекс вдоль Красноярской трассы запланировано ввести в эксплуатацию в текущем году, это будет дошкольное отделение на 80 мест, предназначенное для воспитания детей с трех до шести лет. Остальные пять проектов переходящие на 2023 год. Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы Нияз Байгожин

К слову, все работы ведутся по плану, перебоев нет. Жители Кокшетау и поселка Красный Яр с нетерпением ждут открытия комплекса.