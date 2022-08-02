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Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы ДП Алматы

Покинул пост в Алматы Фото: Facebook/Рустам Абдрахманов
Рустам Абдрахманов покинул пост заместителя начальника Департамента полиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

Дорогие друзья! Приказом министра внутренних дел я назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области по следственной работе. Позиция – для меня не новая, а регион – особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов

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По словам Рустама Абдрахманова, это – новый этап в его профессиональном росте. Он отметил, что жизненные и служебные принципы у него остаются прежними. И он, как и всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Его информационные ресурсы по-прежнему доступны.

Дорогие жители города Алматы! Настало время прощаться с вами. С этим славным городом у меня связаны лишь положительные воспоминания: здесь я получил высшее образование, 20 лет служил в полиции, в городе Алматы у меня родились мои дети. Благодарю каждого алматинца, кто вместе с нами в тесном взаимодействии все эти годы обеспечивал правопорядок и вносил вклад в безопасность города. Надеюсь на такое же плодотворное сотрудничество с общественностью Алматинской области. Крепкого здоровья и долгих лет жизни вам, друзья!Замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов

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