Рустам Абдрахманов покинул пост замглавы ДП Алматы

Рустам Абдрахманов покинул пост заместителя начальника Департамента полиции города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Facebook.

Дорогие друзья! Приказом министра внутренних дел я назначен на должность заместителя начальника Департамента полиции Алматинской области по следственной работе. Позиция – для меня не новая, а регион – особенный, тем более, что с ним меня связывает мой родной дом, беззаботное детство и школа. Этим доверием руководства ведомства для меня открываются новые возможности в защите конституционных прав граждан, восстановлении справедливости и борьбе с преступностью. Замначальника ДП Алматинской области Рустам Абдрахманов

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По словам Рустама Абдрахманова, это – новый этап в его профессиональном росте. Он отметил, что жизненные и служебные принципы у него остаются прежними. И он, как и всегда, открыт для конструктивного диалога и готов прислушаться к объективной критике. Его информационные ресурсы по-прежнему доступны.