Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы

В Управлении городской мобильности Алматы предоставили информацию о временном перекрытии движения по ул. Розыбакиева, передает Zakon.kz.

Информацию опубликовали в Telegram-канале пресс-службы городского акимата.

В связи с проведением среднего ремонта с 23:00 4 августа до 6:00 5 августа будет перекрыто движение по ул. Розыбакиева – от ул. Левитана до ул. Байкадамова. С 23:00 5 августа до 6:00 6 августа будет перекрыто движение по той же улице на участке от ул. Байкадамова до ул. Утепова. Управление городской мобильности Алматы

В ведомстве отметили, что «указанные работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог на 2022 год».

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее, – добавили в Управлении городской мобильности Алматы.

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Напомним, 7 августа в Алматы пройдет велогонка. В связи с этим с 5:00 до 13:00 в городе будет частично ограничено дорожное движение.