Госслужащие стали чаще болеть в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о росте числа заражений коронавирусом среди госслужащих, передает корреспондент Zakon.kz.
Мы получаем статистику и видим рост среди госслужащих. И в Нур-Султане сейчас идет рост заболеваемости, город находится в «желтой» зоне. Были единичные – до 10 случаев. А сейчас ежесуточно до ста случаев заболеваемости среди госслужащих.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният
Напомним, с 21 июля Нур-Султан находится в «желтой» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации.
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