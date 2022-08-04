Госслужащие стали чаще болеть в Казахстане

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила о росте числа заражений коронавирусом среди госслужащих, передает корреспондент Zakon.kz.

Мы получаем статистику и видим рост среди госслужащих. И в Нур-Султане сейчас идет рост заболеваемости, город находится в «желтой» зоне. Были единичные – до 10 случаев. А сейчас ежесуточно до ста случаев заболеваемости среди госслужащих. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Напомним, с 21 июля Нур-Султан находится в «желтой» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

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За прошедшие сутки в городе зарегистрировали 847 новых случаев заражения.