Сольная партия: кто из знаков зодиака находит счастье вдали от людей

Астрологи уверяют, что среди представителей зодиакального круга есть прирожденные одиночки. Они обретают гармонию, когда находятся подальше от шумных компаний, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания «Пятый канал», Рак и Стрелец в одиночестве чувствуют себя вполне комфортно.

Рак

Эксперты заявляют, то из этих представителей водной стихии получаются хорошие семьянины. Однако, если не складывается с личной жизнью, они весьма достойно приспосабливаются к одиночеству.

Раки находят немало преимуществ в уединении.

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Стрелец

По природе, как заявляют астрологи, этот огненный знак весьма романтичен, но может предпочесть прожить жизнь в одиночку.