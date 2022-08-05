Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сольная партия: кто из знаков зодиака находит счастье вдали от людей

гороскоп одиночки астрология Фото: pixabay
Астрологи уверяют, что среди представителей зодиакального круга есть прирожденные одиночки. Они обретают гармонию, когда находятся подальше от шумных компаний, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания «Пятый канал», Рак и Стрелец в одиночестве чувствуют себя вполне комфортно.

Рак

Эксперты заявляют, то из этих представителей водной стихии получаются хорошие семьянины. Однако, если не складывается с личной жизнью, они весьма достойно приспосабливаются к одиночеству.

Раки находят немало преимуществ в уединении.

Новость по теме

Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре

Стрелец

По природе, как заявляют астрологи, этот огненный знак весьма романтичен, но может предпочесть прожить жизнь в одиночку.

Они очень свободолюбивы и не приемлют, если ими кто-то начинает манипулировать.

Читайте также

Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое

Дефицит сахара в Казахстане: как сохранить ягоды на зиму

Приметы на 4 августа: вещий сон и серебряная роса

Анастасия Московчук
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Отца Кайрата Нуртаса спутали с сыном
Отца Кайрата Нуртаса перепутали с сыном
гороскоп сентябрь советы
Что приготовили звезды для каждого знака зодиака в сентябре
волейбол, семья, ценности
Сабина Алтынбекова показала милую семейную фотографию
Выделенные полосы
Закрытие полосы БРТ в Алматы: Ерболат Досаев ответил автолюбителям
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
Участок крупной улицы временно перекроют в Алматы
квартира Нур-Султан обвалилась крыша
Потолок обрушился в новостройке Нур-Султана
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
10 узбекистанцев оказались в трудовом рабстве в Алматы
торговля Досаев Алматы
В Алматы назвали дату начала борьбы с неорганизованной торговлей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления