Сольная партия: кто из знаков зодиака находит счастье вдали от людей
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Астрологи уверяют, что среди представителей зодиакального круга есть прирожденные одиночки. Они обретают гармонию, когда находятся подальше от шумных компаний, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации издания «Пятый канал», Рак и Стрелец в одиночестве чувствуют себя вполне комфортно.
Рак
Эксперты заявляют, то из этих представителей водной стихии получаются хорошие семьянины. Однако, если не складывается с личной жизнью, они весьма достойно приспосабливаются к одиночеству.
Раки находят немало преимуществ в уединении.
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Стрелец
По природе, как заявляют астрологи, этот огненный знак весьма романтичен, но может предпочесть прожить жизнь в одиночку.
Они очень свободолюбивы и не приемлют, если ими кто-то начинает манипулировать.
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