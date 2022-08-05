Одной левой: самые известные левши в истории спорта

В преддверии Международного дня левши предлагаем отдать дань самым знаменитым на сегодняшний день атлетам, которые одной левой доминируют в своем виде спорта.

Уэйн Гретцки

Один из самых лучших хоккеистов XX века, Уэйн Гретцки, использовал левый хват на протяжении всей своей звездной карьеры. За 21-летний стаж в НХЛ Гретцки побил 61 рекорд и завоевал прозвище «Великий». На его счету 894 гола, 2857 очков и 1963 передачи.

Кроме того, Уэйн собрал в свою копилку почти все индивидуальные награды лиги, включая самые престижные: «Харт Трофи» (самый ценный игрок) – 9 раз и «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир) – 10 раз. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Если ты не сделал ни одной попытки попасть в цель, то промахнулся на все сто», которой по сей день вдохновляются юные чемпионы.

Лионель Месси

Семикратный победитель «Золотого мяча» и шестикратный обладатель «Золотой бутсы» не нуждается в представлении. Лионель Месси — лучший бомбардир в истории чемпионата Испании и родной «Барселоны», образец для подражания начинающих футболистов, а также почетная левша. В его арсенале 41 командный трофей и ошеломляющий список личных рекордов. Благодаря своей маневренности, дриблингу и точным ударам Месси заслужил репутацию грозного соперника. В течение карьеры Лионелю удалось подтянуть уровень игры правой ногой, но именно левой он забивает свои самые красивые голы.

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль может похвастаться 22 победами в турнирах Большого шлема в одиночном разряде, включая рекордные 14 побед на Открытом чемпионате Франции, что делает его единственным теннисистом в истории с подобным достижением. За свои исключительные успехи на грунтовых кортах, где он выиграл 63 турнира, его прозвали «Королем грунта». Но самое интересное в Надале то, что родился он правшой, а играет левой. Все благодаря полученному в детстве совету от дяди, Тони Надаля, который тоже профессионально играл в теннис. Он поощрял племянника играть левой, чтобы иметь небольшое преимущество перед соперниками, и Рафаэль умело воспользовался подсказкой.

Конор Макгрегор

Знаменитый ирландец, известный своими смелыми выходками в октагоне и громкими заявлениями. Как бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе, Макгрегор не раз показывал силу своей левой, отправляя противников в нокаут. Самый известный его поединок против Жозе Алду закончился именно таким ударом спустя всего 13 секунд после начала боя.

Хотите присоединиться к списку успешных левшей? Участвуйте в акции Parimatch «Экспресс одной левой» и выигрывайте iPhone 13 Pro Max, а также бонусы из призового фонда в 800 000 тенге.

Принять участие