В столице перекроют участок улицы Сейфуллина

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Улица Сейфуллина на участке между проспектом Республики и улицей Ауэзова будет полностью перекрыта. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города Нур-Султана, передает Zakon.kz.

В связи капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа ул. Сейфуллина на участке от пр. Республики до ул. Ауэзова будет полностью закрыта для движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта. Пресс-служба ДП Нур-Султана Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме. Фото: ДП города Нур-Султана Жителей и гостей столицы просят быть внимательными к участкам дорог, где ведутся ремонтные работы. Читайте также Малыш-батыр весом 5,8 килограмм родился в Нур-Султане Сильнейшая засуха во Франции: власти сформировали антикризисный штаб В ТОО «Казфосфат» новый генеральный директор

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