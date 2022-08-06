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В столице перекроют участок улицы Сейфуллина

столица, знак Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Улица Сейфуллина на участке между проспектом Республики и улицей Ауэзова будет полностью перекрыта. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города Нур-Султана, передает Zakon.kz.
В связи капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа ул. Сейфуллина на участке от пр. Республики до ул. Ауэзова будет полностью закрыта для движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме.

столица

Фото: ДП города Нур-Султана

Жителей и гостей столицы просят быть внимательными к участкам дорог, где ведутся ремонтные работы.

 

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