В столице перекроют участок улицы Сейфуллина
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Улица Сейфуллина на участке между проспектом Республики и улицей Ауэзова будет полностью перекрыта. Об этом сообщили в пресс-службе ДП города Нур-Султана, передает Zakon.kz.
В связи капитальным ремонтом ливневой канализации с 8 по 17 августа ул. Сейфуллина на участке от пр. Республики до ул. Ауэзова будет полностью закрыта для движения транспортных средств, в том числе общественного транспорта. Пресс-служба ДП Нур-Султана
Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме.
Фото: ДП города Нур-Султана
Жителей и гостей столицы просят быть внимательными к участкам дорог, где ведутся ремонтные работы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ