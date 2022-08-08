Меняем образ: как подстричься по знаку зодиака в августе

Лучшие дни для стрижек — 9, 15 и 31 августа. Именно в это время нужно подстричь хотя бы миллиметр волос. Для этого лучше сходить к своему мастеру в парикмахерскую. Усилить успех можно и сделав определенную прическу, которая подходит по знаку зодиака, передает Zakon.kz.

Овен: афрокудри, кудри. Яркие пряди или цвет волос. Лучше использовать огненные цвета, сообщает wday.ru.

Телец: длинные ухоженные волосы, мягкие локоны, шикарные пряди. Вам от природы даны хорошие волосы. Вам не так важно, какая будет прическа, главное – качество и блеск. Вложите деньги лучше в уходы для волос.

Близнецы: короткие, легкие, рваные стрижки. Мелирование, серферские локоны. Вам важна свобода! Можно заплести косички, вплести дреды, перья.

Рак: нужно что-то мягкое, но одновременно структурное. Хорошо подойдут собранные прически, например, пучки.

Лев: растите и распускайте. Делайте объем, начес. Создайте самую настоящую львиную гриву. На стрижку вам нужно идти только к проверенному мастеру, чтобы наверняка ничего не испортить и нравиться себе. Поэтому эксперименты — не ваше.

Дева: классические, простые, спокойные стрижки. Прическа должна не отнимать много времени, а еще лучше – укладываться сама. Поэтому прямой срез или гладкий хвост — ваш идеальный выбор.

Весы: вам крайне важно выглядеть дорого, эстетично, лаконично. Собранные или распущенные волосы — выбирайте сами. Главное, чтобы выглядело богато.

Скорпион: чем ярче образ — тем лучше! Может, сделаем каре? Или покрасимся в черный? Внутренняя яркость точно должна соответствовать внешней. Можно сделать лакированный хвост и воспользоваться гелем, чтобы создать привлекательный образ.

Стрелец: вам нужна свобода, яркость, необычность! Выпустите внутреннего творца наружу. Вплетайте в волосы цветы, делайте дреды, носите аксессуары для волос, заплетайте что-то необычное.

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Козерог: классика и только классика. Ровные, прямые линии, минимализм и собранность. Даже если захочется поэкспериментировать, вы все равно вернетесь к лаконичности.

Водолей: можно менять образ хоть каждую неделю августа. Выбирайте по настроению, для вас не существует границ. В образе, как и во всей жизни, вам должен сопутствовать полет фантазии. Идеальное правило выбора для вас: о, такое я еще не пробовала.

Рыбы: что-то нежное, плавное, спокойное. Можно добавить голубых прядок или вплести колечки в волосы. А лучше сделать такую прическу, чтобы проснулась с утра – и уже красивая. Главное – найти своего мастера, который поймет вашу тонкую и чуткую натуру.