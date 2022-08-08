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Шесть часов полицейские Тараза ликвидировали «наркозакладки»

Шесть часов полицейские Тараза ликвидировали «наркозакладки» Фото: polisia.kz
Около шести часов ушло у полицейских Тараза, чтобы ликвидировать закладки с наркотиками, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в Таразе задержали двух местных жителей - 19 и 25 лет, распространявших наркотики.

При обыске у них изъяли мефедрон, расфасованный в 15 пакетов. При изучении их переписки в соцсетях, установлено, что к моменту задержания уже были сделаны закладки наркотиков. Для того, чтобы наркотики не дошли до потребителя, полицейские предприняли срочные меры для поиска и ликвидации закладок.

По геометкам, указанным в переписке с клиентами, сотрудники полиции в течение шести часов ликвидировали закладки, разложенные в Таразе и его пригородах. Поиски закончились глубокой ночью после отработки последнего места закладки. В результате было установлено и приобщено в качестве доказательств 29 закладок мефедрона.

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Всего по результатам задержания двух наркосбытчиков изъято 44 свертка с мефедроном. Общий вес изъятого наркотика составил 26 гр.

Особо крупный размер мефедрона, предполагающий меру наказания до 15 лет лишения свободы, составляет всего 1 гр. Задержанные дали признательные показания и водворены в ИВС. Заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области Динмухамед Койториев

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