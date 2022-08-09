В ООН осудили чрезвычайные меры для подавления протестов на Шри-Ланке

Эксперты ООН по правам человека осудили «широкое, продолжительное и неоднократное» применение режима чрезвычайного положения властями Шри-Ланки с целью подавления мирных протестов. Люди были лишены возможности выражать свое недовольство из-за экономического кризиса, передает Zakon.kz.

15 июля, после многомесячных массовых протестов в столице Коломбо и других городах страны, президент Готабайя Раджапакса подал в отставку и покинул Шри-Ланку.

Через два дня его преемник Ранил Викремесинге объявил еще одно чрезвычайное положение, пообещав занять жесткую позицию по отношению к «нарушителям спокойствия».

После этого парламент Шри-Ланки ратифицировал указ о продлении действующего чрезвычайного положения еще на месяц, введении комендантского часа и предоставлении широких полномочий силам безопасности и военным. Эти полномочия позволяют им задерживать демонстрантов и обыскивать частные владения без одобрения суда.

Злоупотребление чрезвычайными мерами

Мы неоднократно выражали свою озабоченность по поводу злоупотребления чрезвычайными мерами, но власти Шри-Ланки продолжают игнорировать наши призывы, – говорится в заявлении экспертов.

Эксперты выразили особую обеспокоенность в связи с тем, что в результате осуществления чрезвычайных мер жертвами часто становятся уязвимые группы населения и меньшинства. Они также подчеркнули, что процедурные требования к использованию чрезвычайных полномочий, предусмотренные международным правом, не соблюдаются.

Беспрецедентный экономический кризис

К акциям протеста, начавшимся в марте этого года, присоединились сотни тысяч жителей Шри-Ланки. Массовые протесты набирают обороты на фоне углубляющегося экономического кризиса, растущей инфляции, нехватки топлива и товаров первой необходимости, длительных отключений электроэнергии, а также обвинений в коррупции, звучащих в адрес высокопоставленных чиновников.

В условиях беспрецедентного экономического кризиса, когда семьям порой приходится выбирать между покупкой пищи и лекарств, репрессивные меры лишь закрывают возможности для диалога и поддерживают политический климат, способствующий эскалации напряженности, – заявили эксперты.

Разгром лагеря протестующих

Силы безопасности, говорится в заявлении, использовали широкие полномочия, предоставленные им властями, для жестокого подавления протестного движения, в том числе с применением боевых патронов, слезоточивого газа и водометов.

22 июля полиция и военные провели совместный рейд в лагере протестующих в центре Коломбо, разгромив палатки и ранив более 50 человек. Десятки людей, включая журналистов, были арестованы.

Мы призываем правительство Шри-Ланки прекратить применение чрезвычайных мер. Власти должны стремиться к открытому диалогу о реформах, необходимых для минимизации последствий экономического кризиса, – заявили эксперты.