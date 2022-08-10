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Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Тактика поисковых мероприятий пропавшей в поселке Жамбыл Костанайской области меняется с учетом рекомендаций специалистов. Об этом сообщили в областном департаменте полиции, передает Zakon.kz.
Поиски проводятся в режиме тишины с учетом особенностей ребенка. Направление прочесывания местности поменялось. Если ранее обследование территории шло вдоль русла реки Тобол, то теперь идет от Тобола по направлению к поселку Жамбыл.Пресс-служба ДП Костанайской области

Меняется тактика поисков пятилетней девочки, пропавшей в Костанайской области

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

В ведомстве отметили, что ночью работали спецподразделения с тепловизорами, применялась тактика разведки.

С утра возобновился облет зоны поиска, которая расширилась до 100 км в четырех направлениях.Пресс-служба ДП Костанайской области

В поисках продолжают участвовать волонтеры, неравнодушные граждане, а также военнослужащие Национальной гвардии, ПС ДКНБ РК, кинологи, сотрудники полиции, ДЧС и других правоохранительных и специальных органов.

Напомним, пятилетняя девочка Мадина Ерланкызы пропала утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет. Они проснулись утром и обнаружили, что младшей сестры нет дома. Свидетели позже рассказали, когда видели девочку в последний раз.

Вечером 8 августа полицейские сообщили, что видели ребенка на кукурузном поле, и поминутно восстановили хронологию дня, когда пропала девочка. Утром 9 августа полиция дала номер оперштаба и попросила гражданских обращаться по нему для координации действий.

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В работе оперативного штаба принимает участие нейропсихолог Екатерина Руфф, которая работает с детьми с особенностями в развитии. Специалист дала рекомендации, как правильно вести себя при встрече с пропавшей девочкой.

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Динара Халдарова
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